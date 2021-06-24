Adam Ounas için Galatasaray ve Beşiktaş birbirine girdi!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan İtalya çıkartması! Napoli takımında forma giyen Adam Ounas için hem Galatasaray yönetimi hem Beşiktaş yönetimi soluğu İtalya'da aldı.

Raşid Ghezzal benzeyen tarzıyla büyük kulüpleri peşinden koşturan Adam Ounas'a Galatasaray ve Beşiktaş'tan kanca. Hem Sarı kırmızılılar hem siyah beyazlılar Adam Ounas kadrosuna katmak istiyor.

Sergen Yalçın ve Fatih Terim birbirinden habersiz transfer listesinde ilk isim olan Ounas, hem tekniği hem süratı hem şutlarıyla dikkat çekiyor. İtalya kulübünün 8 milyon euro aşağı olmaz dediği Adam Onas için kiralama teklifleri ve zorunlu satın alma opsiyonları devrede.

adam Ounas için Şampiyonlar Liginde oynama isteği için Beşiktaş bir adım önde olsa da Fatih Terim İtalya gücü bu transferi her an Galatasaray'da diyerek sonlandırabilir. Feghouli gönderecek olan Galatasaray sağ açıkta Adam'ı görmek istiyor.

24 yaşında yıldız isim kiralandığı Crotone'de 22 maçta 4 gol 4 asistle 8 gole direk katkı vererek dikkat çekmişti.