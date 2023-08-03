Tüketicilerin nakit ihtiyaçlarında son zamanlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Nakit ihtiyaçlarının artmasının temel sebebi artan pahalılık olarak değerlendiriliyor. Ürün ve hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin sürekli yüksek fiyatlarla karşılaşması nedeniyle nakit paraya daha fazla ihtiyacı oluyor.

Bankalar, kredi kampanyaları düzenliyor. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredilerden yararlanmak güç hale geliyor. Düşük tutarda kredi kullanıldığı takdirde faiz oranı daha düşük oluyor. Böylece geri ödemeler kolaylaşıyor. Bazı bankalar, faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor. Bu bankalardan biri QNB Finansbank oluyor. Banka, 10 bin-20 bin TL tutarında faizsiz kredi veriyor.

MOBİLDEN MÜŞTERİ OLANA FAİZSİZ KREDİ VERİLİYOR

QNB Finansbank, mobil şube üzerinden müşteri olanlara faizsiz kredi veriyor. Müşterinin durumuna göre 10 bin-20 bin TL tutarında faizsiz kredi veriliyor Faizsiz kredide uygulanan vade süresi 6 ay oluyor.

Faizsiz krediden yararlanmak isteyenlerin, kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olanlara, 10 bin TL faizsiz olarak veriliyor.

FİRMALARA, 20 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

Ticari kredilerde tutar, 20 bin TL’ye çıkıyor. Firmalar, 20 bin TL’ye kadar kredi kullanma hakkı elde ediyor. Bu kredilerde 12 ay vade uygulanıyor. Bu sayede geri ödemeler, son derece rahat bir şekilde yapılıyor.

Kredi başvuruları şubeden, internet şubesinden ya da mobil şubeden yapılabilir. Başvurularını yapanların kredi notu incelendikten sonra onay, kolayca veriliyor. Kredi onayı almak isteyenlerin kredi notu yüksek olmalıdır. Ayrıca gelir durumunun da uygun olması gerekir.

Ticari ve bireysel kredilerde farklı fırsatlar da sunuluyor. Kredi kullananlar, farklı fırsatları değerlendirerek ellerine geçecek nakit tutarın artmasını sağlıyor. Kredi kullanmak isteyenlerin bir an evvel başvurularını yapması gerekiyor. Kredilerin, belirtilen vadelerde ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde borca faiz işlemeye ve icra takibine başlanması söz konusu oluyor.