Acil para isteyenlere 5000 TL faizsiz nakit imkanı sağlanıyor! Son dakika haberi geldi

Acil Para Gereksiniminize Hızlı Bir Çözüm Olanağı Kapıda: Başvuru Gerçekleştiren Bireylerin Hesaplarına Ödeme Gelecek! Faiz Yok...

Acilen nakde sıkışmanız halinde bankalardan başvuru gerçekleştirerek nakit alabileceksiniz. Garanti BBVA bankasından bugün gelen açıklamaya göre kimlerin anında nakit alabileceği netleşti. Bankadan gelen bu açıklamada en çok da masrafsız ve faizsiz kredi almak isteyenlere seslenildi.

5 bin TL’ye değin verilecek olan bu nakit para avans biçimindedir. Sizin hesabınıza kredili mevduat hesabı ismi ile aktarılacaktır. Kampanyaya dahil olacak olan bireylerde birtakım koşulları karşılamaları istenir. Garanti Bankası oluşturduğu bu kampanyayla alakalı açıklama gerçekleştirirken, bireylerin yalnızca mobil uygulamadan işlem yapabileceğini de ifadeleri arasına eklemiş oldu.

Garanti BBVA Bankası 5 bin TL masrafsız ve faizsiz nakit kampanyasına katılmayı talep edenler, Garanti BBVA mobil uygulamasını tabletine indirmelidir. Buradan müşteri olmayı talep ediyorum adımını takip etmeli ve temassız müşteri olma hakkınızı kullanmalısınız. Ardından da mobil uygulamadan kredi kartı başvurusu yapıp onay almanız halinde Garanti BBVA hesabınıza artı 5 bin TL’lik bir ödeme alabileceksiniz.

Bu kampanya 31 Ağustos’a kadar sürecektir. Bahsi geçen kampanyadan yalnızca Garanti BBVA Bankası yeni müşterileri ve kredi kartı talebine onay alan kişiler faydalanabilecektir. 5 bin TL nakit kredi onayı alamayan kişiler eğer bankadan başvuru yapacaksa bu kampanyaya katılarak hızlıca onay alacaktır. Kısa süre içerisinde 5 bin TL hesabınıza kolayca geçecektir.