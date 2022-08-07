Emekli Maaşı Alan Bireyler İçin İş Bankası’ndan Açıklama Geldi: 500 TL’ye Dek İhtiyaç ve Hediye Kredisi Kullandırılmış Olacak.

İş Bankası müjdeli haberi duyurdu bile… İhtiyaç kredisi ve hediyelerle geliyor! Her daim emeklilere destek olan kampanyalar üretmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İş Bankası, yeni bir kampanyayla daha adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Emekli promosyon ödemeleri gerçekleştiren bu banka, bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi ve beş yüz TL hediye kampanyası yapacağını açıkladı. İş Bankası’ndan emekli maaşı çeken herkes, öteki bir emekli yakınını bu bankaya maaşını taşıması konusunda ikna edecek olursa o kişi de 500 TL ödeme alabilecektir. Bu biçimde siz de aldığınız emekli promosyonunu harcayabilirsiniz. Tabii başvuru yapmanız lazımdır.

Nasıl Başvurulur?

Kampanyaya dahil olmak adına 30 Eylül 2022 Maximum Mobil uygulamasına girmelisiniz. Buradan size bir referans numarası verilecek. Bahsi geçen bu numara ile ailenizden ya da arkadaşlarınızdan birinin İş Bankası’na hesabını yani maaşını geçirmesi halinde hesabınıza 500 TL hediye para gelecektir. Emekli maaşınızı İş Bankası’na taşıyıp referans koduyla 4402’ye SMS gönderdiyseniz kampanyaya başvurdunuz demektir. Eğer siz de bu tür hediyelerden dilediğiniz zaman faydalanmak amacı taşıyorsanız lütfen maaş hesabınızı hemen şimdi İş Bankası’na taşıyarak tüm fırsatlardan olabildiğince yararlanın. Böylece hiçbir sorun yaşamadan her işleminizi kolaylıkla halletmenin haklı keyfini artık siz de yaşayabilirsiniz.