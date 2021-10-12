Acil Para İsteyenler: Mobil uygulama üzerinden 10 bin TL kredi onayı veriliyor

Mobil uygulama üzerinden 10 bin TL kredi onayı veriliyor. Akbank yapmış olduğu son kampanya ile birlikte mobil uygulama üzerinden 10 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini duyurdu.

10.000 TL ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişilere Akbank mobil uygulama üzerinden hemen onay verecek ve 36 ay vadeye kadar düşük faizlerle kredi kullandıracak.

10.000 TL ihtiyacı olan kişiler banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa akbank'ın yapmış olduğu bu son dakika kampanyası ile birlikte 10 bin TL'ye kadar ödeme olabileceklerdir.

Akbank yapmış olduğu duyuru sonrasında internet bankacılığı kullanacak olan müşterilerine resmi internet sayfası üzerinden veya Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvuru imkanı sunacak.

Akbank direkt uygulaması üzerinden 10.000 TL onay alınıyor...

Akbank direkt uygulaması üzerinden 10 bin TL onay olabilmeniz için bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra mobil uygulamaya girerek buradan direkt Kredi seçeneğini seçip Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda Kredi değerlendirilmesi yapılacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi banka kredi notu sorgulama işlemlerini de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bankada hesabı olmaması durumunda en yakın banka şubesine giderek bir hesap açtırılması ve açtırmış olduğu hesap ile birlikte Akbank direkt şifresi alması gerekmektedir.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca SMS atarak da hemen kredi onayı alabiliyorlar. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıracak olan müşteriler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasına gönderebilir.