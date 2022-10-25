Acil para ihtiyacınıza çözüm var! Hesap Kartının Son 3 Rakamına 700 TL Para!

Hesap Kartının Son 3 Rakamına 700 TL Para! Bankalar her sene bazı dönemlerde müşteri çekmek amacıyla ya da müşterilerini kaybetmemek amacıyla bazı avantajlı kampanyalar yapar. Bu sene de Ziraat Bankası ve Vakıfbank oldukça avantajlı kredi seçenekleri ya da kampanyalar duyurdu.

Örneğin Ziraat Bankası çok kullanılan bir tatil sitesi olan Tatil budur için bazı kampanyalar düzenledi. Bunlardan birisi 8500 TL’ye varan harcama yapıldığında 700 TL bank kart lirayı müşterilerin hesaplarına yüklüyor. Ayrıca Ziraat Bankası özel ödeme ayrıcalıkları da sunuyor. Yaz aylarında tatile çıkmak isteyen aileler bu avantajlı ödeme fırsatlarından sürekli yararlanıyorlar.

Ziraat Bankası Tatil Budur Taksit Kampanyası

Bu tür kampanyalara katılmak isteyen kişiler telefonlarından tek bir SMS ile kampanya ’ya katılım sağlıyorlar. Tatil budur yazıp 4757’ye SMS gönderen Ziraat Bankası müşterileri Tatil budur ile yapılan ortaklıkta kendileri için bir indirim alıyorlar. Aldıkları tatile gitmek için uçak kullanmak isteyen aileler bank kartlarına yüklenen bank kart liralarını uçak bileti satın almak için kullanabiliyorlar.

Tatil planlarının iptal olması ya da uçakla gidişin iptal olması durumunda kullanılan bank kart liralar geri hesaplara yatırılıyor. Bu işlemlerin geçerlilik kazanması için bir kural var o da pos cihazından işlem yapılıyor olması. Ayrıca bank kart için birçok taksit imkanı sunan Ziraat Bankası 3 ay ya da 8 ay taksit işlemi gerçekleştiriyor.