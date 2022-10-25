TC kimlik numaranıza 100.000 TL Ödeme Yattı! Bugünden Sonra 3 Banka Kampanya Açıkladı!

Garanti Bankası ve Ziraat Bnakası 100 Bin TL Veriyor! Garanti Bankası ve diğer iki banka çok önemli birkaç son dakika açıklamaları yaptı. Emekli vatandaşlar 100.000 lira alacak. Deniz bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın da başlattığı “Son Dakika” kampanyasında emeklilere 100 bin liraya varan bu kampanyanın arka planı oldukça önemli. Bu üç banka aracılığıyla başvuru sürecini tamamlayarak emekli maaşı almak zorunda olan vatandaşlar artık gelir belgesi olmadan kredi kullanabilecekler. Denizbank, Ziraatbank ve Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, kredi onayı almak için banka şubesine gitseler dahi başvuruları bu süreçten geçmeye hazır. Kısacası başvuran herkese verilecek olan bu ihtiyaç kredisi başvurularına talep oldukça fazla.

Garanti Bankası bu sene yüksek limitli emekli kredileri vererek emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşıladı. Ödeme kolaylığı sunması ile öne çıkan Garanti Bankası düşük faiz oranları kullanıyor.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası’nın İhtiyaç Kredisi Programı'na başvurmak isteyen vatandaşlar, bu kredilerin ilk taksitini 36 ay vade ile ödeyecekler ayrıca ilk taksit 3 ay ertelemeli olarak kredi çekme avantajına sahip olacaklar. Ziraat Bankası’nın tüketici kredisini kullanması gereken emekliler, diğer bankalara olan borçlarını ödemek ve en yakın banka şubesine, internet sitesine veya emeklilik hesabı müşteri hizmetleri numarasına ulaşıp istedikleri azami ihtiyaç kredisini kullanmaya başlayabilirler .Ziraat Bankası düşük faiz, 3 ay ertelemeli ödeme gibi fırsatları senenin bazı dönemlerinde kampanya olarak müşterilerine sunuyor.