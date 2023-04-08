Acil Para ihtiyacı olan kişiler dikkat! İş Bankası sizlere 50.000 TL ödeme verecek

İş Bankası üzerinden başlatılan yeni bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası son zamanlarda vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. İş Bankası üzerinden başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde 50.000 TL gelir belgesiz olarak sizlere Kredi ödemeleri verilmektedir.

İş Bankası kendi sosyal medya hesapları üzerinden ve kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıklamıştı. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız halinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz ve hemen ödeme alabileceksiniz.

İş Bankası kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için gerçekleştirdiği bu kampanyalarda 18 yaşından büyük olan ve kredi puanı 1350 ve üzerinde olan herkesin bireysel müşteri olmaları durumunda ve düzenli olarak bir geliri olması durumunda Kredi başvurularını gerçekleştirerek ödeme vermektedir.

İş Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve bu bankada bir hesabınızın olması durumunda işlem yapmak istiyorsanız İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için hemen aynı gün içinde ödeme alabilirsiniz. İş Bankası aynı gün içinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara İşCep uygulaması üzerinden vermiş olduğu tüm kredilerde en düşük faiz oranları ile birlikte ve 7 gün 24 saat işlem yaparak kendi hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.

iş cep uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde başvuruları hemen aynı gün içinde verilecek olup krediler hesapları hızlı bir şekilde yatırılmaktadır.