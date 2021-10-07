Abdulrazak Gurnah Kimdir? 2021 Nobel Edebiyat Ödülü Sahibine Verildi

Romancı Abdulrazak Gurhah 2021 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oldu ve detaylar merak edildi. İşveç Akademisi duyuruyu gerçekleştirdi ve romancı Abdulrazak Gurnah hakkında dünya genelinde araştırmalar yapıldı.

Yazar, Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda mültecilerin kaderini ve sömürgeciliğin etkilerini merhametli ve uzlaşmaz bir şekilde ele alması sebebi ile ödüle layık görüldü. Başarılı yazarın yaklaşık olarak 10 milyon 140 bin Amerikan doların sahibi olduğu da bildirildi. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan Abdulrazak Gurnah ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Abdulrazak Gurnah’ın çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları ve edindiği tecrübeler…

Abdulrazak Gurnah Kimdir, Kaç Yaşında?

Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar'da 1948 senesinde hayata gözlerini açan yazar Gurnah, İngiliz okullarında ilköğrenimini tamamlamıştır. Bunun yanı sıra yazarın çocukluk döneminde gitmiş olduğu Kuran kursunda Arapça öğrendiği de bilinmektedir.

73 yaşındaki Gurnah’ın ana dilinin Svahili dili olduğu gençliğinde 1964 yılında Zanzibar Ayaklanması'na ve daha sonra kurulan sosyalist rejimin çalkantılı senelerine tanıklık ettiği bilinmektedir. 1968 senesinde ise İngiltere’ye giden yazar, Kent Üniversitesi’nde yükseköğrenimini tamamlamıştır. 1982 senesinde de doktora terinde kolonyal söylemin Karayip, Doğu Afrika ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümleri üzerinde analizler gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Abdulrazak Gurnah’ın postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştığı da biliniyor.

Gurnah, ilk romanı olan Ayrılışın Hatırası’nda Afrika’da geçen gençlik yılları sonrasında ülkeyi terk etme kararı alan Hassan karakterinin hafızasında yer alan Afrika imgesini postkolonyal sürecin kimlik problemleri ışığında incelemiştir.

Yazar, Hac Yolu (1988), Cennet'te (1994), Deniz Kenarında (2001), Son Hediye (2011), Sessizliğe Hayranlık (2018) isimli kitapları kaleme almıştır. Bunun yanı sıra Gurnah, Salman Rushdie, Joseph Conrad, Anthony Burgess, Zoe Vicomb ve Vidiadhar Surajprasad Naipaul gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri yazıp, kitaplar hazırlamıştır.