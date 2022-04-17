Mariupol'daki Ukrayna Kuvvetlerine Rus Ültimatomunun Süresi Doldu

Mariupol'da kalan son Ukrayna kuvvetlerinin teslim olması için Rus ültimatomu, Moskova'nın güneydoğudaki liman kentinde büyük bir stratejik zafere hazır göründüğü için sona erdi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Cumartesi günü bir ültimatom yayınladı ve muhaliflerini Pazar günü Moskova saatiyle 06:00'ya (03:00 GMT) kadar silahlarını bırakmaya ve saat 13:00'ten önce tahliye etmeye çağırdı.

Son teslim tarihinin Pazar günü geçmesinden birkaç saat sonra, Avrupa'nın en büyük metalurji tesislerinden biri olan yanan Azovstal çelik fabrikalarında saklanan Ukraynalı savaşçıların uyum belirtisi yoktu.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal Pazar günü yaptığı açıklamada, Mariupol'da kalan Ukrayna güçlerinin hala savaştığını ve Rusya'nın teslim olma talebine meydan okumaya devam ettiğini söyledi.

Shmyhal, ABC'nin This Week programına verdiği demeçte, "Şehir hala düşmedi" dedi.

Çelik fabrikalarında kaç asker olduğu bilinmiyor. Uydu görüntüleri, altında tünellerle dolu olan bölgeden duman ve ateş geldiğini göstermiştir.

Rusya, Ukrayna'nın ana Azak Denizi limanı Mariupol'u kontrolü altına aldığını iddia ediyor.

Şehrin belediye başkanının asistanı Petro Andryuşçenko, Rusların yüzlerce sivile şehrin orta kesimlerinde dolaşma izni için geçiş izni verdiğini söyledi.

Doğrulanırsa, Mariupol, yaklaşık iki ay önce işgalini başlattığından beri Rusya'nın en büyük yakalaması olacak ve Moskova'nın Donbas'ta tuttuğu toprakları 2014'te ilhak ettiği Kırım bölgesine bağlamasını sağlayacak.

İnsani koridor yok

Mariupol'un kentsel alanı, en şiddetli çatışmalardan ve en kötü sivil acılardan bazılarına tanık oldu; cesetler yıkılmış sokakları kirletiyor ve binlerce kişi yeraltındaki korkunç koşullarda çöküyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, sivillerin kaçmasına izin veren insani koridorların, Rus güçleriyle şartları kabul etmedikten sonra Pazar günü açılmayacağını söyledi.

"Bu sabah, 17 Nisan itibariyle, tahliye yollarında ateşkes konusunda işgalcilerle anlaşamadık. Bu yüzden maalesef bugün insani koridorlar açmıyoruz" diye yazdı sosyal medyada yaptığı açıklamada.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bir video konuşmasında, "Mariupol'daki durum mümkün olduğunca şiddetli olmaya devam ediyor. Sadece insanlık dışı."

"Rusya kasıtlı olarak orada bulunan herkesi yok etmeye çalışıyor" diye ekledi.

Cumartesi günü Ukrayinska Pravda haber portalına konuşan Zelenskiy, "Askerlerimiz engellendi, yaralılar engellendi. İnsani bir kriz var... Yine de adamlar kendilerini savunuyorlar."

Rusya, Ukrayna'nın Cumartesi günü itibariyle Mariupol'da 4.000'den fazla askerini kaybettiğini söyledi. Ancak Kiev, savaşta şu ana kadar ülke çapında toplam asker kayıplarının bundan daha az, 2.500 ila 3.000 arasında olduğunu söylüyor. Her iki tarafın da rakamları doğrulanamadı.

Rusya'nın doğu illerine yeniden odaklanması

Rus ordusu, kuzeydeki Ukrayna direnişinin üstesinden gelemedikten sonra doğu Donbas bölgesindeki kara saldırısını yeniden odakladı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere başka yerlerde uzun mesafeli grevler sürdürdü.

Pazar günü, Donetsk'teki Ukrayna polisi, son 24 saat içinde Rus kuvvetlerinin Ukrayna kontrolü altındaki 13 yerleşim yerine tanklardan, çok sayıda roketatardan ve ağır topçulardan ateş açtığını ve iki sivili öldürdüğünü söyledi.

Ukrayna'nın başka yerlerinde, Pazar günü büyük nüfus merkezlerinin etrafında ara sıra Rus saldırıları olduğuna dair daha fazla rapor vardı.

Yerel medya, başkent Kiev'de bir patlama olduğunu bildirdi, ancak belediye başkan yardımcısı Mykola Povoroznyk, hava savunma sistemlerinin Rus saldırılarını engellediğini söyledi. Kiev'e yakın Brovary şehrinin belediye başkanı, bir füze saldırısının altyapıya zarar verdiğini söyledi.