Yargıç, Happy'i Hayvanat Bahçesinden Serbest Bırakmayı Reddetti

New York'un üst mahkemesi, Happy'i Bronx Hayvanat Bahçesi'nden serbest bırakma çabalarını reddetti ve bir hayvan hakları grubuna karşı, insanlarla aynı haklardan bazılarını hak ettiğini ve serbest bırakılması gerektiğini söyleyen yakından izlenen bir davada karar verdi.

Eyalet Temyiz Mahkemesi'nin Salı günü verdiği 5-2'lik karar, daha önceki bir mahkeme kararını teyit ediyor ve Happy'nin, insanların yasadışı hapsedilmeye itiraz etmesinin bir yolu olan bir habeas corpus kovuşturması yoluyla serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor.

Baş Yargıç Janet DiFiore tarafından yazılan çoğunluk kararı, "fillerin uygun bakım ve şefkati hak eden zeki varlıklar olduğuna itiraz etmese de" bir habeas corpus yazısının insanların özgürlüğünü korumayı amaçladığını ve insan olmayan bir canlı için geçerli olmadığını söyledi.

"Bir fil olan Happy'nin Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki hapsedilmesine itiraz etmek için habeas corpus'a başvurabileceğine dair bir kararlılık - hem yetkilendirilmiş hem de tüm göstergelerle eyalet ve federal kanun ve yönetmeliklere uygun bir hap - modern dünya üzerinde muazzam bir istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip olacaktır. toplum” kararını okuyun. “Böyle bir karar vermek bu Mahkemenin görevi değildir.”

Salı günkü karar, dört yıl önce New York mahkemelerinden Happy'yi ABD'deki iki fil sığınağından birine bırakmasını istemeye başlayan İnsan Dışı Haklar Projesi (NhRP) için bir yenilgi. Florida merkezli grup, Happy'nin hayvanat bahçesinde diğer fillerden ayrı olarak 0,4 hektar (1 dönüm) kapalı alana hapsedilmesine itiraz etmişti.

Hayvanat bahçesi ve destekçileri, NhRP'deki savunucuların kazanmasının, evcil hayvanlar ve hayvanat bahçelerindeki diğer türler de dahil olmak üzere hayvanlar adına daha fazla yasal eyleme kapı açabileceği konusunda uyardı.

Bronx Hayvanat Bahçesi, Happy'nin ne yasadışı bir şekilde hapsedildiğini ne de bir insan olduğunu, ancak "muhteşem yaratık olarak saygı duyulan" iyi bakılan bir fil olduğunu savundu.

NhRP'deki savunucular, Happy'nin özerk, bilişsel olarak karmaşık bir fil olduğunu ve yasada “bir kişi” için saklı hakka layık olduğunu savundu.

İki yargıç, Rowan Wilson ve Jenny Rivera, Happy'nin bir hayvan olduğu gerçeğinin, onun yasal haklara sahip olmasını engellemediğini söyleyerek ayrı, keskin ifadelerle muhalefet yazdılar. Rivera, Happy'nin "kendisi için doğal olmayan ve hayatını yaşamasına izin vermeyen bir ortamda" tutulduğunu yazdı.

“Tutsaklığı doğası gereği adaletsiz ve insanlık dışı. Uygar bir topluma karşı bir hakaret ve her gün tutsak kalıyor - insanlar için bir gösteri - biz de küçülüyoruz, ”diye yazdı Rivera.