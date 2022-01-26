ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Yeniden Aday Olacak

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 81 yaşındaki yasa koyucunun Demokrat Partisinin 2022 ara seçimlerinde Kongre kontrolünü kaybedeceği korkuları arasında emekli olacağı yönündeki spekülasyonları sona erdirerek yeniden aday olacağını duyurdu.

Duyuru aynı zamanda, Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki kırılgan çoğunluğa tutunduğu ve partinin büyük meblağları yükseltme baskısı altında olduğu bir yılda 19. göreve gelmek isteyecek olan Pelosi'nin sözde topal ördek olmaktan kaçınacağı anlamına geliyor.

Pelosi Salı günü çevrimiçi bir videoda, “İlerleme kaydetmiş olsak da, insanların hayatlarını iyileştirmek için daha fazlasının yapılması gerekiyor” dedi. "Bu seçim çok önemli. Demokrasimizden daha azı tehlikede değil” dedi.

ABD'de, Beyaz Saray'ı kontrol eden siyasi parti, ara seçimlerde genellikle Kongre'deki sandalyelerini kaybeder. Demokratlar, Başkan Joe Biden'in onay notunun düştüğü bir zamanda hem Meclisi hem de Senatoyu savunuyorlar.

Kaliforniya'da San Francisco'nun da içinde bulunduğu bir bölgeyi temsil eden Pelosi, 15 yıl önce Meclis'in ilk kadın sözcüsü olduğu zaman tarih yazdı.

1987'den beri Kongre'de görev yaptı.

Videoda Pelosi, Meclis'in Demokrat lideri olarak başka bir dönem aramak niyetinde olup olmadığına değinmiyor. Ocak 2021'de, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'yi 216-209 mağlup ederek, odadaki beş Demokrat onu desteklememeyi tercih ederek, rolüne dar bir şekilde yeniden seçildi.

2020'de yüzde 78 oranında kazandığı yoğun Demokrat bölgesini kazanmak için ezici bir favori olarak kabul ediliyor.

Pelosi, adaylığının motivasyonu olarak eski Başkan Donald Trump'ın bir yanlış bilgilendirme kampanyasıyla körüklenen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını altüst etmeye yönelik son girişimlere atıfta bulundu.

Gerçeğe yönelik saldırı, ABD Başkentine yapılan saldırı ve eyalet eyalet oy haklarına yönelik saldırı nedeniyle demokrasimiz risk altında” dedi.