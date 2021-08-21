ABD Vatandaşlarına Kabil Havaalanından Uzak Durmalarını Söyledi

Cumartesi günü yayınlanan bir güvenlik uyarısı, ABD vatandaşlarına "kapıların dışındaki potansiyel güvenlik tehditleri" nedeniyle uzak durmalarını söyledi.

Sadece bir ABD hükümet temsilcisi tarafından yolculuğu yapması söylenenlerin bunu yapması gerektiğini söyledi.

Tavsiye, binlerce kişinin Taliban'ı ele geçirmesinin ardından havaalanı üzerinden Afganistan'dan kaçmaya çalıştığı sırada geliyor.

Militan grup, 15 Ağustos'ta ülkenin dört bir yanına yayıldı ve başkent Kabil'i ele geçirdi. O zamandan beri, on binlerce Afgan ve yabancı uyruklu kişi, ülkeden kaçmak için havaalanına gitti.

Kalabalıklar her gün uçağa binmelerine izin verilmesini umarak toplanıyor. ABD ve müttefikleriyle çalışanlar ve insan hakları gibi konularda kampanya yürütenler, ayrılamazlarsa Taliban tarafından misillemeyle karşılaşabileceklerinden korkuyorlar.

Cumartesi günü havaalanı kapılarında tam olarak ne olduğu belirsizliğini koruyor.

Ancak Sky News'in baş muhabiri Stuart Ramsay, binlerce kalabalığın önündeki insanların İngiliz askerlerinin tehlikede olanları kalabalığın arasından çekerek "ezilerek öldürüldüğünü" söyledi.

Bunu "şimdiye kadarki en kötü gün" olarak nitelendirdi ve insanların olay yerinde öldüğüne inandıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı bir brifingde, 2500 ABD vatandaşı da dahil olmak üzere 17 bin kişinin havaalanından uçtuğunu söyledi.

Bir yetkili, ABD'nin tahliye etmek istediği "az sayıda Amerikalı ve Afgan"ın tacize uğradığını söyledi. Bazı durumlarda, havaalanına giderken dövüldüler.

Ancak Pentagon, havaalanıyla ilgili uyarıyı neden yayınladığı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve bunun sadece "ihtiyatlı bir bildirim" olduğunu söyledi.

Diğer ülkeler de sahadaki durum hakkında uyardı. Almanya hükümeti, havaalanının "son derece tehlikeli olduğunu ve havaalanına erişimin çoğu zaman mümkün olmadığını" belirten bir bildiri yayınlarken, İsviçre dışişleri bakanlığı güvenlik durumunun "son birkaç saat içinde önemli ölçüde kötüleştiğini" duyurdu ve Kabil'den bir charter tahliye uçuşunu erteledi .

ABD güçleri şu anda uluslararası havaalanını kontrol ediyor. Batılı güçlerle çalışan ve Taliban altında güvenliklerinden korkan Afganlar da dahil olmak üzere kendi vatandaşlarının ve diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine yardım ediyorlar. Ancak ABD, birlikleri için 31 Ağustos'ta bir geri çekilme tarihi belirledi ve bu tarihten sonra ne olacağı belli değil.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaktan birkaç ülkenin, daha fazla insanı dışarı çıkarabilmeleri için Kabil havaalanının 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere açık kalmasını önerdiğini söyledi.

Bazıları, havaalanında kuyruğa girenleri işlemek ve tahliye uçuşlarının sayısını artırmak için mücadele ederken, tüm vatandaşlarını veya tehlikede olduğuna inandıkları tüm Afganları tahliye edemeyeceklerinden korkuyor. AB'nin dış politika şefi Josep Borrell, AFP haber ajansına ABD'nin 31 Ağustos'a kadar seyahat izni olan tüm Afganları tahliye etmesinin "matematiksel olarak imkansız" olduğunu söyledi.

AB, ABD'ye güvenliklerinin çok katı olduğundan ve Avrupalılar için çalışan Afganların havaalanına girmesini engellediğinden "şikayet etti" dedi.