İngiltere Başbakanı Johnson, Karantina Sırasında Partiye Katıldığını Kabul Etti, Özür Diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin kendi pandemi kurallarını ihlal ederek Mayıs 2020'de bir koronavirüs kilitlenmesi sırasında Downing Street'teki evinde bir bahçe partisine katıldığını itiraf etti.

Çarşamba günü Parlamentoya hitap eden Johnson, eylemleri için halktan özür diledi, ancak muhalefetin istifası taleplerini geri çevirdi.

Avam Kamarası'na haftalık Başbakan'ın Soruları sırasında Avam Kamarası'na verdiği demeçte, "Downing Caddesi'nin kendisinde kuralların kuralları koyan insanlar tarafından gerektiği gibi uygulanmadığını düşündüklerinde yönettiğim hükümete karşı duydukları öfkeyi biliyorum" dedi. oturum.

Johnson, pişman olduğunu ancak o sırada 20 Mayıs toplantısının bir iş etkinliği olduğunu düşündüğünü, sosyal medyadaki eleştirmenler tarafından yuvarlak bir şekilde alay edilen bir bahane olduğunu söyledi.

Başbakan, 25 dakika sonra ofisine dönmeden önce çalışanlarına teşekkür etmek için Downing Caddesi bahçesine girdiğini söyledi. Geriye dönüp bakıldığında, etkinliğin devam etmesini durdurması gerektiğini söyledi.

Üst düzey bir yardımcının yaklaşık 100 kişiye "sosyal mesafeli içecekler" toplantısına davetiye göndermesinin ardından, Johnson'ın eşi Carrie de dahil olmak üzere yaklaşık 40 kişinin partiye katıldığı bildirildi.

O zamanlar, okullar çoğu öğrenciye kapatıldı, barlar ve restoranlar kapatıldı ve İngiltere'nin kilitleme kuralları kapsamında sosyal kaynaşma konusunda katı kontroller vardı. Farklı hanelerden iki kişinin dışarıda buluşmasına izin verildi, ancak ancak 2 metre (6,5 fit) mesafeyi korumaları şartıyla.

Johnson 'iplerde'

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'ın açıklamasının "yolunu kaybetmiş bir adamın acıklı manzarası" ve "İngiliz kamuoyuna saldırgan" olduğunu söyledi. Partinin bittiğini kabul edip istifaya mı karar verecek? Starmer Parlamentoda sordu.

Johnson, istifa çağrısını geri çevirdi ve insanları, üst düzey memur Sue Gray'in hükümet personeli tarafından düzenlenen birkaç tecrit ihlali iddiasıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı. Gray bulgularını ay sonuna kadar rapor edecek.

Londra'dan bildiren El Cezire'den Nadim Baba, Johnson'ın kabulünden sonra "daha önce hiç olmadığı gibi iplerde" olduğunu söyledi.

"İnsanlar, başbakanın eylemlerinin ve bu suçlamaları ele alma biçiminin, halkın pandemi boyunca ve dışında rehberlik etme yeteneğine - kuralları belirleme ve onları takip ettiğinin görülmesine - olan güvenini baltaladığını söylüyor" dedi.

"Boris Johnson, İngiliz halkı arasındaki konumunun tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu biliyor."

Johnson'ın başbakanlığı, Downing Street'teki özel dairesinin pahalıya mal olan yenilenmesiyle ilgili bir skandal ve onun gözetimi altındaki bakanlık yolsuzluğuna ilişkin ısrarlı iddialar da dahil olmak üzere diğer bazı tartışmalarla lekelendi.

57 yaşındaki, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını güvence altına alma vaadiyle Muhafazakar Parti için 2019 seçimlerinde ezici bir zafer kazandı ve İngiltere'nin aşı çabalarına öncülük ettiği için övüldü, ancak popülaritesi son aylarda düştü.

Kamuoyu yoklamalarına göre Muhafazakarlar, İşçi Partisi üzerindeki liderliğini kaybetti.