ABD Enflasyon Sıçramasından Sonra Bitcoin Kilit Seviyenin Üzerine Tırmanıyor

ABD'de kırk yıldır görülen en yüksek enflasyon, kripto para biriminin artan tüketici fiyatlarına karşı bir önlem olup olmadığı konusundaki tartışmayı canlandırırken, Bitcoin bir hafta içinde ilk kez 44.000 doların üzerine çıktı.

Piyasa değerine göre en büyük dijital varlık, 2021'de %7 yükselen tüketici fiyat endeksinin yayınlanmasının ardından Çarşamba günü %3,3'e kadar yükselerek 44.085 $'a yükseldi. Bu, ABD'deki enflasyonun 1982'den bu yana en büyük yıllık kazancını kaydettiği anlamına geliyor. Glenmede Yatırım Stratejisi Başkan Yardımcısı Michael Reynolds, "Bugün enflasyon aynı çizgideydi ve belki de Fed'in sıkılaştırmasını hızlandırması gerekmiyor, bu da kripto para birimleri için görünümün marjda biraz daha iyi olabileceği anlamına geliyor" dedi. “Fed oranları artırdıkça, göreceli olarak varlıkları nakit olarak tutmak daha çekici hale geldiğinden, kripto varlıklarının satışının rüzgarın bir kısmını almasını bekleyebiliriz.”

Kripto savunucuları, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların, kendine özgü bir varlık sınıfı olmaları nedeniyle, finansal piyasanın diğer alanlarındaki dalgalanmalara karşı koruma görevi görebileceğini uzun zamandır tartışıyorlar. İhracı yöneten bilgisayar protokolü kapsamında yalnızca 21 milyon Bitcoin dolaşıma girecek, ancak bu rakama birkaç on yıl içinde ulaşılması beklenmiyor.

Verilerin yayınlanmasının ardından Çarşamba günü diğer kripto para birimleri de yükseldi. Eter, 13:12 itibarıyla %4,5 artışla 3.375 dolara yükseldi. New York'ta, Bloomberg Galaxy Crypto Index ise %3,5 arttı.

Genesis Global Trading Inc.'de piyasa içgörüleri başkanı Noelle Acheson, “Bugün gördüğümüz şey 'hayır, enflasyon hedge' değil ve tüm bunlar, risk varlıkları tekrar içinde” dedi. Powell, enflasyonun beklentilerle uyumlu olduğu ve daha kötü olmadığı için piyasanın iskonto ettiği kadar oranları artıracağını söyledi.”

Emin olmak gerekirse, Bitcoin veya diğer herhangi bir kripto para biriminin iyi bir enflasyon koruması olabileceği, önemli analistler ve yatırımcıların böyle övmesine rağmen hala bir tartışma konusu. Bazıları, Bitcoin'in enflasyondan korunma statüsünü cilalayacak kadar uzun süredir var olmadığını iddia ederken, Duke Üniversitesi'nde profesör ve Research Affiliates'in ortaklarından Cam Harvey uzun zamandır spekülatif bir varlık gibi davrandığını söylüyor ve periyodik çökmelere eğilimlidir.

Gullane Capital'in başkan yardımcısı Austin Vincent, Memphis'ten telefonla yaptığı açıklamada, "Jüri hala Bitcoin'in enflasyondan korunma amaçlı olduğunu düşünüyor ve bunu sadece zaman gösterecek" dedi.

Yine de, Çarşamba günkü avans, Federal Rezerv daha şahinleşirken son birkaç haftadır fiyatların düşüşünü izleyen herkes için hoş bir tesellüm oldu. Glassnode verilerini kullanan bir Blockforce Capital analizine göre, Aralık ayı başlarındaki Bitcoin çöküşünden bu yana yeni perakende yatırımcılar birikmiyor. Daha da kötüsü, son aylarda büyük ölçüde piyasaya giren kısa vadeli piyasa katılımcılarının çoğunun yatırımlarının altında kalmasıdır. Blockforce'tan Brett Munster bir notta Salı günü ödedikleri ortalama fiyatın tek bir Bitcoin fiyatından daha yüksek olduğunu yazdı.