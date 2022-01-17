Türkiye, Osman Kavala'yı Hapisten Çıkarmak İçin Avrupa'ya Verilen Süreye Meydan Okudu

Bir Türk mahkemesi, Ankara'nın Batı ile bağlarını zedeleyen bir davada Avrupa'nın en üst insan hakları kuruluşunun serbest bırakılması için verilen süreyi göz ardı ederek sivil toplum lideri Osman Kavala'nın tutukluluk süresini uzattı.

64 yaşındaki işadamı ve hayırsever, 2013'teki hükümet karşıtı protesto dalgasını finanse ettiği ve 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı gerçekleştirilen darbe girişiminde rol oynadığı iddiasıyla Ekim 2017'den beri mahkumiyet olmaksızın tutuklu bulunuyor. Herhangi bir görevi kötüye kullanmayı reddediyor.

Mahkeme Pazartesi günü oy çokluğuyla Kavala'nın yargılandığı süre boyunca hapiste tutulmasına karar verdi. Bir sonraki duruşmayı 21 Şubat olarak belirledi ve tutukluluğunun 13 Şubat'ta yeniden değerlendirileceğini söyledi. Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı.

İnsan hakları grupları, davanın siyasi motivasyonları olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetine yönelik baskının bir parçası olduğunu söyledi. Hükümet bunu reddediyor ve Türkiye mahkemelerinin bağımsız olduğunu söylüyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2019 yılının sonlarında Kavala'nın suç işlediğine dair makul şüphe bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tutuklanmasının kendisini susturmaya hizmet ettiğine karar verdi.

Avrupa Konseyi (AK) Aralık ayında Türkiye'ye, Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Ankara'nın vücuttan uzaklaştırılmasına yol açabilecek bir hamle olarak “ihlal davası” hazırladığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair-Webb Twitter'da, CoE'nin Türkiye'ye Kavala'yı 2 Şubat'taki oturumundan önce serbest bırakması için son bir şans verdiğini ve ardından davayı AİHM'e geri göndererek işlemleri başlatacağını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye kampanyacısı Milena Büyük, Avrupa Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. Sürecin ilk adımına atıfta bulunan Twitter'da, “Bağlayıcı (AİHM) kararının uygulanmasına yönelik bu inatçı reddi, ihlal davası kapsamında mahkemeye geri gönderin” dedi.

Erdoğan, Ekim ayında aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçilerini Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen AİHM kararını yineledikten sonra sınır dışı etmekle tehdit etmişti.

O zaman, anlaşmazlık, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler arasında, zayıflayan Türk lirası üzerindeki baskıyı artırdı. O zamandan beri, bu ayı stabilize etmeden önce 2021'in sonunda rekor düşük seviyelere geriledi.

Kavala, 2013'te İstanbul Gezi Parkı'na odaklanan ülke çapında protestolar nedeniyle 2020'de beraat etti. Karar geçen yıl bozuldu ve 2016'daki darbe girişimiyle ilgili başka bir davada suçlamalarla birleştirildi.

Kavala, 2013 protestoları ve 2016 darbe girişimiyle ilgili üç ayrı davada 51 kişiyle birlikte yargılanıyor.