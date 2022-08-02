ABD- Çin Gerilimi Tırmandı! Savaş Uçakları Yolda

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş henüz sona ermedi fakat Sırbistan ile Kosova krizi ardından Çin- ABD arasında yaşanan gerilim de artış gösterdi. Dünya gündeminde yer alan konu ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı’nın içerisinde bulunduğu uçağın Tayvan'a indiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun yanı sıra Çin devlet medyasında da konu hakkında paylaşımlar yapıldı ve Çin’e ait savaş uçaklarının Tayvan boğazını geçtiği bilgisi paylaşıldı. Her geçen dakika bölgede tansiyon yükselirken yaşanacak olan olaylar da takip ediliyor. Sizler için Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan gerilim hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Savaş çanları bir bölgede daha çalmaya başladı ve ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanışa geçti. Tayvan ziyaretinde bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ortalığın karışmasına sebep oldu ve savaş konusu gündemde yer aldı. Büyük restleşme ABD ile Çin arasında yaşanmış ve Pelosi’nin içerisinde bulunduğu uçağın Tayvan’a iniş yaptığı açıklanmıştı.

Çin savaş uçaklarının Tayvan boğazını geçtiğini bildiren Çin devlet medyası gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Asya'da gerilim dolu saatler devam ederken dünya ise gelişmeleri takip etmekte. Tayvan'a ulaşan uçakta Amerika Birleşik Devletleri temsilciler Meclisi başkanı Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik kongrenin bulunduğu bildirildi.

Dünya medyasında Çin savaş uçaklarının Tayvan boğazını geçtiği yönünde manşetler atılırken ABD ile Çin arasında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Uçak Filipinler Denizi’nden kuzeybatıya doğru ilerledi ve Tayvan hava sahasına doğudan giriş yaptı. Çin'e ait olan S- 35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı’nı geçtiği bilgisine ulaşılsa da konu hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleşmiş değil.

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaret ardından Çin'in egemenliğine zarar vereceğini ifade etti.

Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti hakkında önemli ifadeler kullanan Zhang, bu yönde gerçekleşen bir ziyaretin Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Tayvan boğazındaki güvenlik ile barışın sarsılmasına yol açacağını açıkladı. Bununla birlikte ziyaretin Pekin ile Washington arasındaki ilişkileri baltalayacağı da duyurulan bilgiler arasında yer aldı.

Zhang, Pelosi'nin ziyaretinin Çin adına büyük bir provokasyon ve tehlike oluşturacağını açıklarken bunun için kararlı önlemler alacakları bilgisini de paylaştı. Konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ülkesinin toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet ederek dikkatleri üzerine çekti.

Tayvan'ın ülkenin herhangi bir ülke ile olan ilişkilerinde kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Zhang, bu konuda katı bir tavır aldıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğü savunmak adına mümkün olan her şeyin yapılması konusunda kararlı oldukları yönünde bilgilerle paylaşıldı.

Kirby, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi ve Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti hakkında sorulan bir soru ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Pelosi’nin daha önce de Tayvan'ı ziyaret ettiğini ve kongre üyeleri tarafından benzer ziyaretlerin yapıldığını açıklarken bu sene içinde de bunların olduğunu söyledi ve gerilimin yükselmesinin kendisi adını anlamsız olduğunu dile getirdi. Kirby, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesin çok doğal bir mesele olduğunu ifade ederken bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu da söyledi.