Son dakika: Emeklilere 4 300 TL Ödeme Haberi! Emekliler Başvuru Yaparak Alabilecek

Emekliklere sevindirici ödeme haberi geldi. Emekli olan vatandaşlar başvuru yaparak ödemeden faydalanabilecek. Emekli olunması halinde, emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlara 4 300 TL ödeme yapılacak. Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere sevindirici haber verdi. Bankaların belirlemiş olduğu şartları yerine getirenlere hızlı bir şekilde ödeme yapacak. Bu ödemeden faydalanabilmek için bankalar üzerinden kredili mevduat hesabına açmaları gerekir. Başvuru yapılarak 4 300 TL tutarı alabilecekler. Başvurularını gerçekleştiren emekli vatandaşlar bu tutarı hesaplarına aktararak diledikleri zaman kullanabilecek. Ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar, aldıkları bu ödemeleri 12 ay vadeli şekilde ödeyebilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Kredilerine Başvuru

Kamu bankaları tarafından emekli olan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak için verilen 4 300 TL tutarlı ödemeyi alabilmeler için başvuru yapmaları gerekir. Başvurular mobil uygulamadan yapılabilir. Mobil uygulama kullanılarak işlemlerin gerçekleşmesi için üç kamu bankasından biri üzerinden kredili mevduat hesabı açmaları gerekir. Hesap açılması halinde mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapılır. Ayrıca başvuru yapmak için emekli maaşının alındığı bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru gerçekleştirilebilir. İnternet bankacılığı için şifre oluşturularak bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.

Şayet internet üzerinden bu işlemler gerçekleştirilemiyorsa, bankanın müşteri hizmetleri ile iletişeme geçilebilir. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek banka üzerinde kayıtlı olan cep telefonu numarası ile arama yapılarak onay alınabilir. Onay alınması halinde 4 300 TL turtalı ödeme hesabınıza aktarılır.

Kamu banka hizmetleri sunan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden katımlı için başvuru yapıldığında, gerçekleşen onay ile ödemeye hak kazanılır. Bunun yanı sıra 36 ay vadeli 50 bin TL tutarlı gelir belgesiz kredi kullanma imkânı da mevcut. Emekli maaşı kamu bankalarından alınması durumunda e devlet üzerinden maaş taşıması yapılması halinde bankaya giderek başvuru yapılabilir. Ayrıca bunun yanında 750 TL turtalı emekli promosyonundan da faydalanılabilecek. Başka bankalara olan borçlar için borç kapatma kredisi de kullanılabilir.