ABD, 'Balistik Füze' Testlerini Gerekçe Göstererek Kuzey Korelilere Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü, Demokratik Halk Cumhuriyeti Kore'nin (DPRK) kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili programlara mal tedarik etmedeki rolleri olduğunu söylediği beş Kuzey Koreliye yaptırım uyguladı.

Hazine yaptığı açıklamada, eylemlerinin Kuzey Kore'nin "Eylül 2021'den bu yana altı balistik füze fırlatmasını" takip ettiğini ve "birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararını (UNSCR) ihlal ettiğini" kaydetti.

Terörizm ve Finanstan Sorumlu Hazine Müsteşarı, “ABD'nin Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına karşı devam eden çabalarının bir parçası olan bugünkü eylemleri, silah için yasadışı yollardan mal tedarik etmek için denizaşırı temsilcilerini kullanmaya devam etmeyi hedefliyor” dedi. İstihbarat Brian E Nelson yaptığı açıklamada. Kuzey Kore'nin son füze denemeleri, uluslararası toplumun diplomasi ve nükleer silahlardan arındırma çağrılarına rağmen yasaklı programları ilerletmeye devam ettiğinin bir başka kanıtı."

Yaptırım uygulananlar arasında, Hazine'nin Kuzey Kore için Rusya'dan ekipman tedarik ettiğini söylediği Rusya merkezli bir Kuzey Kore vatandaşının yanı sıra, Kuzey Kore'nin silah programları için Çin malları tedarik etmekle suçlanan dört Çin merkezli Kuzey Kore vatandaşı da var.

İlgili bir eylemde Hazine, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ayrıca bir başka Kuzey Kore vatandaşına, bir Rus uyrukluya ve bir Rus kuruluşuna "kitle imha silahlarının yayılmasına maddi olarak katkıda bulunan faaliyetlerde veya işlemlerde bulunduğu" için yaptırım uyguladığını söyledi. DPRK tarafından teslim şekli”.

Çarşamba günü, Kuzey Kore devlet medyası, lider Kim Jong Un'un bu hafta kişisel olarak bir hipersonik füze testini denetlediğini ve açıklanmayan bir yerde bir fotoğrafına yer verdiğini bildirdi - devlet medyası onu 2020'den beri ilk kez bir füze testinde görüntüledi.

Japonya ve Güney Kore, şüpheli bir balistik füze olduğunu söyleyerek Salı günü testin başlatıldığını bildirdi. Kuzey Kore'nin sayısız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla balistik füze veya nükleer testler yapması yasaklandı. Çarşamba günkü Hazine eylemi, kara listeye alınanların tüm ABD varlıklarını donduruyor ve genellikle Amerikalıların onlarla iş yapmasını yasaklıyor.