İnsan Hakları Grupları Biden'ı Yemen'deki Husileri Yeniden Kara Listeye Almaması Konusunda Uyardı

Biden yönetimi geçen Şubat ayında Yemen'deki Husi isyancıların "terörist" grup etiketini iptal ettiğinde, atamanın Yemenli sivillerin hayat kurtaran insani yardıma erişimi üzerindeki potansiyel olarak "yıkıcı" etkilerine değindi.

Ancak bir yıldan kısa bir süre sonra, Başkan Joe Biden, grubun yeniden belirlenmesinin "göz önünde bulundurulduğunu" söyledi, savunucuların ve hak gruplarının sadece hayal kırıklığı yaratmadığını, aynı zamanda tehlikeli olduğunu söylediği bir hareket.

Oxfam America'nın insani politika üst düzey yöneticisi Scott Paul, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Biden yönetiminin, yaratacağı insani etkiyi çok iyi bildikleri halde bu pozisyonu düşünmesi son derece hayal kırıklığı yaratıyor."

"Bir yıl önce, yönetim uyarılarımızı dikkate aldı - ve o zamandan beri bu atamaların ne anlama geleceğine ilişkin görünümü iyileştirmek için hiçbir şey değişmedi."

Birleşik Arap Emirlikleri, isyancıların 17 Ocak'ta Abu Dabi'ye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldürmesinin ardından ABD'den Husileri yeniden kara listeye almasını açıkça talep etti.

Günler sonra, 19 Ocak'ta cumhurbaşkanlığının bir yıllık işaretini münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında Biden, atamanın eski haline getirilmesinin "düşünülmekte" olduğunu, ancak Yemen'deki çatışmayı sona erdirmenin "çok zor olacağını" da sözlerine ekledi.

Washington DC'deki Emirati büyükelçiliği Biden'ın sözünü memnuniyetle karşıladı.

Açlık riski

Ancak Yemen'de yıllarca süren savaşa bir son verilmesi çağrısında bulunan aktivistler için, Birleşik Devletler başkanının bu sözleri, seçimlerin çatışmayı sona erdirmek için çalışma sözüne ihanet ve eleştirel olmayan destek sağlayan selefi Donald Trump'ın politikalarından kopma anlamına geliyor. Suudi liderliğindeki koalisyona.

BAE'nin de dahil olduğu ABD destekli bu koalisyon, başkent Sanaa dahil ülkenin çoğunu ele geçiren Husileri geri püskürtmek ve Körfez destekli Yemen Devlet Başkanı Abd-Rabbu hükümetini eski haline getirmek için 2015 yılında Yemen'e müdahale etti.

Savaş, Yemen'i kıtlığın eşiğine getirdi ve Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kötü insani krizi olduğunu söylediği şeyi ateşledi.

ABD'deki savaş karşıtı bir savunuculuk grubu olan Yemen Kurtuluş Hareketi'nin genel koordinatörü Iman Saleh, “[Husilerin] atanması milyonlarca Yemenliyi aç bırakacaktı ve [Biden] bunu biliyor” dedi. "Bir atama onu Trump'tan farklı yapmaz."

Geçen yıl Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yardımlarının durdurulması ve Yemen'e yönelik deniz ve hava ablukasının kaldırılması talebiyle Beyaz Saray yakınlarında açlık grevine başlayan Salih, ABD yönetiminin yalnızca Husileri suçlamasını da eleştirdi. Savaşı uzatmak için. El Cezire'ye “Biden'ın bu oyunları durdurma ve kampanya sözünü yerine getirme zamanı: Yemen'deki savaşı sona erdirme” dedi.