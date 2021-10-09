Elon Musk, Tesla'nın Genel Merkezinin Teksas'a Taşınacağını Duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, yıllık hissedarlar toplantısında, şirketinin genel merkezini Palo Alto, California'dan Austin, Texas'a taşıyacağını duyurdu. 7 Ekim'de eyalette devam eden bir tesisten canlı yayınlanan etkinlik sırasında, “Genel merkezimizi Austin, Teksas'a taşıdığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi. Ancak elektrikli otomobil üreticisinin Kaliforniya'dan tamamen ayrılmasını düşünmüyor. “Açık olmak gerekirse, California'daki faaliyetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz” dedi. "Yani bu Tesla'nın California'dan ayrılması meselesi değil."

Mayıs ayında, Twitter'da Tesla'nın "Genel Merkez ve gelecekteki programlarını", Kaliforniya'nın koronavirüs halk sağlığı rehberliğine ve Fremont'undaki üretimi etkilediğini söylediği kurallara aykırı olarak Teksas veya Nevada'ya "hemen" taşıyacağını duyurduğunda şirket merkezini taşıma sinyali verdi. “Fremont üretim faaliyetini hiç sürdürsek bile, gelecekte Tesla'ya nasıl davranılacağına bağlı olacaktır” diye yazdı.

Musk, SpaceX operasyonlarını temel aldığı ve bir Tesla fabrikası kurduğu Teksas'a taşındı. Perşembe günkü etkinlik sırasında, milyonlarca evi etkileyen kitlesel elektrik kesintilerine neden olan Şubat ayında Teksas kar fırtınasına tanık olduğunu söyledi.

Tesla'nın Teksas tesislerinin güneş enerjisiyle üretilen gücü depolamak için piller üreteceğini söyledi. Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bence öncelikle güneş genel olarak ana enerji kaynağı olacak ve sonra bu enerjiyi sabit pil paketleri ile depolamanız gerekiyor ve sonra elektrikli araçlara, elektrikli uçaklara ve teknelere ihtiyacınız var" dedi.

Şirketinin Teksas'a girişi, Vali Greg Abbott'un hamileliğin altı haftasında kürtajı yasaklayacak kısıtlayıcı bir kürtaj karşıtı yasayı geçirmesini protesto etmek için birçok işletme ve savunucu arasında eyaletten ayrılma yönündeki bir baskıyı takip ediyor. Bir federal yargıç 6 Ekim'de yasayı iptal etti.

Vali yasa tasarısını imzaladıktan sonra, CNBC'ye "Elon'un Kaliforniya'dan çıkması gerektiğini çünkü kısmen Kaliforniya'daki sosyal politikalar yüzünden" dedi. Buna cevaben, Bay Musk Twitter'da "hükümetin iradesini insanlara nadiren empoze etmesi gerektiğine ve bunu yaparken kümülatif mutluluklarını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemesi gerektiğine" inandığını yazdı. "Bu, siyasetten uzak durmayı tercih edeceğimi söyledi" dedi.