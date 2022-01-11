ABD, Afganistan'a 308 Milyon Dolar Daha İnsani Yardım Sağlayacak

Beyaz Saray, ABD'nin Afganistan'a 308 milyon dolar fazladan insani yardım bağışlayacağını ve bölgedeki Afganistan ve Afgan mültecilere yönelik toplam ABD yardımını Ekim ayından bu yana yaklaşık 782 milyon dolara çıkaracağını duyurdu.

Beyaz Saray sözcüsü Emily Horne Salı günü yaptığı açıklamada, yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla diğer hizmetlerin yanı sıra barınma, sağlık ve acil gıda yardımı sağlayan insani yardım kuruluşlarına yönlendirileceğini söyledi.

Ayrıca ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı kooperatifi COVAX aracılığıyla bir milyon doz daha koronavirüs aşısı sağlayacak ve Afganistan'a toplam katkısını 4,3 milyon doza çıkaracak.

Hareket, Salı günü Birleşmiş Milletler insani yardım ajansının 2022'de Afganistan için yaklaşık 5 milyar dolarlık yardıma ihtiyacı olduğunu söylemesiyle geldi. Buna Afganistan içindeki yardım için 4.4 milyar dolar ve ülke sınırlarının ötesine sığınan milyonlarca Afgan'ı desteklemek için 623 milyon dolar dahildir.

BM, nüfusun yarısından fazlasının - yaklaşık 22 milyon insanın - akut açlıkla karşı karşıya olduğunu, beş komşu ülkede yerinden edilmiş 5,7 milyon Afgan'ın bu yıl hayati bir rahatlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Tam bir insani felaket kapıda. BM İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, mesajım acil: Afganistan halkına kapıyı kapatmayın” dedi.

Afganistan'da, Batı destekli eski hükümetin çökmesi ve ABD birliklerinin çekilmesiyle birlikte, Ağustos ayında Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ekonomik kriz hızlandı. Afganistan'a yönelik uluslararası fonlar askıya alındı ​​ve ülkenin yurtdışındaki, çoğunlukla ABD'deki milyarlarca dolarlık finansal varlıkları donduruldu.

Beyaz Saray'ın Salı günü yaptığı açıklamada Horne, ABD'nin "Afgan halkını desteklemeye kararlı olduğunu ve elimizdeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. Afganistan halkının yanındayız” dedi.

Bu arada USAID, insani yardım grupları acı çekenlere yardım etmeye çalışırken, Taliban'a “tüm yardım görevlilerinin, özellikle kadınların … bağımsız ve güvenli bir şekilde çalışmasına” izin verme çağrısında bulundu.

Teşkilattan yapılan açıklamada, "ABD, Taliban'a engelsiz insani erişime, insani yardım görevlileri için güvenli koşullara, tüm savunmasız insanlara bağımsız yardım sağlanmasına ve her cinsiyetten yardım çalışanı için hareket özgürlüğüne izin verme çağrısı yapmaya devam ediyor" dedi.