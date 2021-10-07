NATO, Rusya'nın "Saldırgan Eylemleri" Nedeniyle Sekiz "İlan Edilmemiş" Casusu Sınır Dışı Etti

NATO, "ilan edilmemiş" istihbarat görevlisi olduğunu söylediği sekiz Rus diplomatı sınır dışı etti.

Müttefik batılı güçler grubu ayrıca, Rusya'nın misyonundaki insan sayısını, "saldırgan eylemlere" ve ayrıca casusluk ve cinayetleri içeren olaylara yanıt olarak 10'a indirdi. Sekiz diplomatın, görevlerine son verilmesi nedeniyle ay sonuna kadar NATO'nun bulunduğu Brüksel'den ayrılması bekleniyor. Boş kalan iki ek pozisyon da kaldırılacaktır.

İsimsiz bir NATO yetkilisi Radio Free Europe'a, grubun "Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirdiğini" söyledi.

Yetkili, NATO'nun Rusya ile diyaloga girmeye istekli olduğunu da söyledi.

Interfax haber ajansı tarafından bildirildiği üzere, üst düzey Rus milletvekili Leonid Slutsky'ye göre Rusya, NATO'nun Salı günü aldığı karara misillemede bulunma sözü verdi ve bunun ayni olması gerekmediğini söyledi.

30 üyeli ittifak ile Rusya arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmesinden bu yana gergin durumda.

İstihbarat görevlilerini sınır dışı etme kararı, Rusya'nın 2014 yılında Çek Cumhuriyeti'ndeki bir mühimmat deposunda ölümcül bir patlamaya karıştığından şüphelenildiğinin Nisan ayında ortaya çıkmasından sonra geldi.

NATO ayrıca Rusya'nın nükleer füze geliştirmesinden, NATO hava sahasına girmesinden ve Rusya'nın Karadeniz'deki simüle edilmiş düşman gemilerini savaş uçaklarıyla bombalama pratiğinden de endişe duyuyor.

Rus diplomatların en son sınır dışı edilmesi, o yıl 4 Mart'ta üç Rus casusu tarafından planlandığından ve gerçekleştirildiğinden şüphelenilen Salisbury'deki 2018 novichok zehirlenmesinin ardından ittifakın yedi Rus istihbarat subayını müttefik ülkelerde sınır dışı etmesinden sonra geldi.

Casuslar, eski Rus askeri istihbarat subayı Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı hedef aldı. İkisi de neredeyse ölüyordu. Halkın bir üyesi olan Dawn Sturgess, ölümcül sinir gazıyla yanlışlıkla temas ettikten sonra öldü ve erkek arkadaşı Charlie Rowley ciddi şekilde hastalandı. Kremlin, Alexander Mishkin (takma adı Alexander Petrov), Anatoliy Chepiga (Ruslan Boshirov) ve Denis Sergeev (Sergey Fedotov) tarafından gerçekleştirildiği düşünülen saldırının bilgisini defalarca yalanladı.

O sırada NATO, üç kişinin akreditasyonunu da reddetti ve Rus misyonunun boyutunu 30 kişiden 20 kişiye indirdi.