İsveç ve Finlandiya'nın NATO Üyeliği “Tarihin En Hızlısı Olacak”

Genel Sekreter Jens Stoltenberg verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ittifak tarihinin "en hızlısı" olduğunu ve tamamlanması yıllar yerine aylar alacağını söyledi.

İki İskandinav ülkesi Salı günü kendi katılım protokollerini imzalayarak 30 üye ülkenin parlamentolarından geçmesi gereken bir onay süreci önergesini verdiler.

"Parlamentolar konusunda çok dikkatli tahmin ya da umut verici bir şey değilim. Ancak geçen sefer kabaca bir yıl sürdü ve birçok müttefik bu sefer daha hızlı yapmaya çalışabileceklerini ifade etti, "dedi Stoltenberg Euronews'e.

"Umarım büyük olasılıkla aylar hakkında konuşacağız" diye ekledi. "Farklı müttefik ülkelerde onaylama konusunda güçlü bir siyasi irade var."

Yargılamanın sonuçlandırılması için nihai bir oybirliği gereklidir. Danimarka iki protokolü çoktan onaylarken, Estonya Başbakanı süreci hızlandırmak için Çarşamba günü meclis toplantısı düzenledi.

İttifaka girdikten sonra İsveç ve Finlandiya, ittifak'ın toplu savunma'nın 5. Maddesinden faydalanacaklar.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı [Vladimir] Putin aslında NATO'nun kapısını kapatmaya çalıştı." dedi. "Bugün gösterdiğimiz şey NATO'nun kapısının açık kalması ve birlikte durmamızdır."

İttifakı büyütme yönündeki önemli karar ancak geçen hafta Türkiye' nin Madrid' deki bir zirvede İsveç ve Finlandiya' nın başvuruları hakkındaki vetosunu kaldırmayı kabul etmesinden sonra mümkün oldu.

Ankara, Stockholm ve Helsinki'nin Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) karşı mücadeleyi yoğunlaştırmayı, silah ambargolarını kaldırmayı ve Türkiye'nin bekleyen sınır dışı taleplerini "hızlı ve kapsamlı bir şekilde" ele almayı taahhüt ettiği ortak bir mutabakat zaptı imzalayarak muhalefetinden vazgeçti."

Söz konusu ifadeler, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmayı bu ülke için "diplomatik kazanç" olarak nitelendirdiği İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye çok fazla taviz verdiğine dair endişeleri artırdı. "Belge, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede daha da yakın çalışması için iyi bir platform sağlıyor. Üç ülke arasındaki görüşmelerin moderatörlüğünü yapan Stoltenberg, "Bu hepimizin üzerinde anlaştığımız ortak bir hedef: terörizmle her türlü biçimde ve tezahürde mücadele etme ihtiyacı" dedi.

"Başka hiçbir NATO müttefiki terörizmden Türkiye'den daha fazla acı çekmedi."