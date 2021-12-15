AB, Almanya ve İngiltere, Ukrayna Konusunda Rusya'ya Yeni Uyarılar Gönderdi

Avrupa Birliği yürütme komisyonu başkanı, Moskova'nın komşu Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermesi halinde bloğun bir dizi ek yaptırıma hazır olduğu konusunda Rusya'yı uyardı.

Konuyla ilgili bir AB zirvesinin arifesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB'nin mevcut yaptırımları artırmanın ve genişletmenin ötesinde “Rusya için ciddi sonuçları olan eşi görülmemiş önlemler” alabileceğini söyledi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'na, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi ve Batı'nın giderek daha agresif olarak gördüğü eylemler nedeniyle finans, enerji ve sektörler için halihazırda ekonomik yaptırımlar olduğunu söyledi.

Herhangi bir yeni yaptırımın ne şekilde olacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz, Çarşamba günü von der Leyen'in mesajını pekiştirerek Alman Parlamentosu'nun alt meclisine “toprak bütünlüğünün ihlalinin bir bedeli olacak - yüksek bir bedeli - ve bu konuda Avrupalı ​​ortaklarımızla birlikte tek ses olarak konuşacağız” dedi. ve transatlantik müttefiklerimiz.”

Saatler sonra Birleşik Krallık Boris Johnson, Parlamento'ya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edecek kadar aceleci ve çılgın olsaydı, Londra ve müttefiklerinden sert bir yaptırım paketiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 70 bin askeri sevk ettiğini ve gelecek yılın başlarında olası bir işgale hazırlandığını söylüyor.

Moskova, Ukrayna'ya saldırma planları olduğunu reddediyor ve karalama kampanyasının bir parçası olarak Batı'nın endişelerini reddediyor.

Associated Press haber ajansı tarafından görülen Perşembe günkü AB liderleri zirvesi için taslak kararlarda, 27 ülke “Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının büyük sonuçları ve buna karşılık olarak ciddi maliyeti olacağı” sözünü veriyor.

AB, herhangi bir yaptırım paketini ABD ve İngiltere ile koordine edecek.

Bazı ülkeler bir saldırıyı yakın görüyorsa, Fransa ve Almanya gibi diğerleri diplomasinin işe yaraması için hala zaman olduğuna inanıyor. Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimi konusunda müzakere çağrısında bulundu.

Scholz, Çarşamba günü Alman milletvekillerine verdiği demeçte, "Anlaşmaya varmaya, tırmanma sarmalından kurtulmaya çalışmak için sık sık hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çarşamba günü Brüksel'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy ile görüşecek. 2015'te Fransa ve Almanya, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına getirdi ve Ukrayna kuvvetlerinin 2014'ten beri Rusya destekli ayrılıkçılarla savaştığı doğu Ukrayna'daki büyük çaplı düşmanlıkların sona ermesine yardımcı olan bir barış anlaşmasına aracılık etti.