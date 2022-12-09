Geldikçe geliyor! Bu gece yarısı benzin ve dizelde bir indirim daha! Brent petrol çakıldıkça çakıldı!

Bu gece yarısı benzin ve dizelde bir indirim daha! Brent petrol çakıldıkça çakıldı! Geldikçe geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında özellikle enflasyon artışı ve Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle brent petrolde yaşanan yükseliş fiyatların artmasına sebep olmuştu. Milyonlarca araç sahibini sevindirecek bir müjdeli haber daha paylaşıldı.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzin ve motorin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Son günlerde arka arkaya gelen benzin ve motorin indirim haberleri araç sahiplerini sevindiriyor. Son olarak konuşulan iddialara göre, 10 Aralık 2022 itibariyle benzinin litre fiyatına 75 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişim görülmüyor.

BRENT PETROL FIRLAMIŞTI

Sene başı brent petrolde yaşanan yükseliş fiyatların artmasına enflasyon artışı ve Ukrayna Rusya savaşı neden olmuştu.

FİYATLAR DÜŞÜŞ TRENDİNDE...

Özellikle son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte ülkemizde de fiyatlar düşüşe geçti.

İNDİRİM GELİYOR

Yarın yani 10 Aralık Cumartesi itibariyle benzinin litre fiyatına 75 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise bir değişim olmayacak.

LİTRESİ 17 TL SEVİYELERİNDE OLACAK

Gelen indirim sonrası 81 ilimizde benzin fiyatlarının 17 TL seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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