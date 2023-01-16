80.000 TL’ye kadar olan borçlarınızı kapatın! 3 bankadan sizlere borç kapatma kredisi verilecek!

Banka borçlarını 80000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bankalar üzerinden alacağınız borç transferi kredisi ile birlikte tüm banka borçlarınızı tek bir bankada ödeyebilirsiniz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka kredi notunun uygun olması durumunda 80000 TL kredi ödemesi alabilmektedir.

80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilmektedir. 80000 TL kredi kullanacak olan vatandaşların diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçları kapatılmaktadır. Bankalardan dolayı icralık borçlarınız varsa ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, maalesef bu bankalar, sizlere kredi imkanı sağlamaz.

80000 TL borç kapatma kredisi kampanya detayları...

80000 TL'ye kadar alacağını, borç kapatma kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda borç kapatma kredisi adı altında alınacak olan bu kredilerden faydalanacak olan vatandaşların 80000 TL kredi, ödemelere hemen aynı gün içinde verilmektedir. Acil kredi ihtiyacı olan ve bireysel ihtiyaç kredisi ile birlikte aynı zamanda borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar da bu üç banka üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, sadece bankaların şubelerine giderek işlem yapabiliyor. Size en yakın Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası veya Akbank şubelerine giderek, bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank, yaptığınız kredi başvurusu sonrasında sizlere değerlendirme verecek ve onaylanan kredinin nekadar olduğu hakkında bilgiler söyleyecektir. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi verebilmesi için 50000 TL'ye kadar başvuru yapmasına imkan sağlamaktadır.