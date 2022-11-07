8 Kasım Boğa Burcunda Ay Tutulması! Burçlar Üzerindeki Etkileri

Boğa burcunda 8 Kasım 2022 tarihinde yaşanacak olan ay tutulması ile birlikte geride kalması gereken konular ve kişiler gözler önüne seriliyor. Kötü ya da iyi olarak nitelendirilen pek çok kişi ile durumla ve ortamla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir ve bu kişiler ile ilgili bazı yol ayrılıkları meydana gelebilir. Pek çok insan bu dönemde eşleri, sevgilileri, ortakları, işleri, aileleri, eğitimleri, korkuları, hayalleri, zenginlikleri, beklentileri, hastalıkları, sağlıkları ya da yoksullukları ile sınanacaktır. Önümüzdeki 15 günlük süreç için tavsiye edilen durum korkularımızı, tablolarımızı ve alışkanlıklarımızı yıkıp kendimiz için en iyi olanı seçmemiz olacaktır.

Yüksek bir amaca hizmet etmek ve kendimizi gerçekleştirmek için gelmiş olduğumuz bu dünyada ay tutulması sonucunda bazı durumlar ile yollarımız ayrılık noktasına gelebilir. Hayatın gerçek bir bilgi olduğunu unutmamamız gerekir ve özümüzü bilerek bu yolda emin adımlarla ilerlememiz tavsiye edilir. İnsanlar kendilerini keşfettikleri zaman çok farklı alanlarda da var olmaya başlayacak ve tekrardan doğacak. Yeniden doğum sürecinin gerginlik kaygı ve korku yaratmasının ise oldukça normal bir durum olduğu unutulmamalıdır.

Koç burcu boğa burcunda meydana gelecek olan ay tutulmasından yatırım konusunda etkiler alabilir ve yeni kazanç kapıları onlar için oluşabilir. Bazı şeyleri doğru yapıp yapmadıklarını da sorgulayacak olan koç burçları farklı bir döneme giriş yapacaktır.

Boğa burcu hayatlarının hemen hemen her alanlarında ay tutulmasının etkilerini alarak yenilikler yapmak isteyecek ve kendilerini baştan yaratmayı tercih edecek. Ortaklık ve evlilik konularında eskisinden daha farklı düşünmeye başlayacak olan burç sahipleri ortakları ya da eşleri ile rollerini değişebilir. Eskiye göre kendilerini daha cesur bir biçimde ifade edilecek olan boğa burçları rahatsızlıklarını ve isteklerini bu dönemde dile getirebilir. Onlar için tavsiye edilen durum sağlıklarına daha fazla dikkat etmeleri olacaktır.

İkizler burcu kendilerini engelleyen maddi ve manevi unsurları ortadan kaldırmak için bu dönemde yeni adımlar atabilir. Bunu gerçekleştirecek güce ve yeterliliğe sahip oldukları unutulmamalıdır. Onlar için gizli korkuları aşmak oldukça önemlidir.

Yengeç burcu 8 Kasım 2022 tarihinde boğa burcunda yaşanacak olan ay tutulması sonucunda gelecek adına yeni kararlar verebilir ve bu kararları hayata geçirmek isteyebilir. Arkadaşlar, gruplar ve sosyal ortamlar aracılığıyla pek çok kapıyı aralayabilecek olan burç sahipleri yatırımları ile ilgili de yeni gelişmeler yaşayacaktır.

Aslan burçları iş hayatları ve yaptıkları yatırımlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşayabilir ve bu gelişmelerin sonuçlarını alabilir. Hak ettikleri yere ulaşmak üzere olan burç sahipleri yaptıkları değişikliklerin aileleri tarafından desteklenmesini bekleyecektir. Bunun yanı sıra aile kurmak ve evlenmek isteyen aslanlar da iyi haberler alabilir.

Başak burçları hukuka taşınmış konular hakkında sonuçlar alabilir ve bu durum ile ilgili yeni bilgilere ulaşabilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum kendileri için seçtikleri kimliği ve rolü iyi bir şekilde gözden geçirmeleri olacaktır.

Akrep burçları için ortaklık ya da evlilik imkanları gündeme gelebilir ya da akrep burçları yeni iş teklifleri alabilir. Onlar için bu alanlarda önemli olan durum adalet ve hak olacaktır. Geçmişin sorumluluklarından ve yüklerinden kurtulma şansı yakalayacak olan burç sahipleri yeni hayatlarına yeni yol arkadaşları ile devam edebilir.