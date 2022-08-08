8-9-10-11-12 Ağustos Günü 37 bin TL Ödeme Alacaksınız: Kimlik Numaranız ile Sorgulama Yapın. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız üzerinden 37.000 TL ödeme almak için son dakika kampanyası duyurulmuş oldu. 8-12 Ağustos günü hesaplara ödeme almak için hemen başvurusu yapmalısınız. 37.000 TL ödeme gündemde!

Başvuru yapmak isteyen kişiler, gereksinimleri olması durumunda kredi imkanından yararlanabileceklerdir. Bahsi geçen kredi kampanyasına dahil olmak isteyen bireyler Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası aracılığı ile başlatılan bu temel kampanyaya dahil olacaklar. Başvurularını yapıp 37.000 Türk Lirası ihtiyaç kredisini de gelir belgesi sunmadan teslim alabilecekler.

Eğer siz de başvuru yapmak istiyorsanız Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından açıklanan kredi politikalarına uyum sağlayıp sağlamadığınıza bir bakın deriz, bu şekilde bireysel kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Peki ama kredi başvurusu nasıl yapılır dediğinizi duyar gibiyiz. Bankalardan kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi şartlarına uyumlu olmalısınız. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olarak işlemlerinizi yapmak istiyorsanız banka şubesini ziyaret etmeden 5 dakika içerisinde uygulamalardan da yapabilirsiniz. Bahsi geçen uygulamalar her iki bankanın da kendine özgü uygulamalarıdır.

Garanti Bankası’ndan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın internet sitesine girerek kredi başvuru formunu eksiksiz bir biçimde doldurabilirsiniz. Bu şekilde cep telefonunuza bir onay mesajı gelir ve ne kadar krediye onay aldığınızı görerek onaylayabilirsiniz.

Başvuruyu yapmak isteyenler ise kredi kampanyasına katılmak için banka şubelerini ziyaret etmeden telefonlarından Yapı Kredi Bankası üzerinden kredilerini kullanabilecekler. Bireysel yazarak boşluk bıraktıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ekleyerek bir boşluk daha ekleyin aylık gelirinizi de yazıp bahsi geçen mesajı 44 11 numarasına gönderin, bu şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.