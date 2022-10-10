75000 TL'ye kadar borçlarınızı kapatmak için Garanti, Ziraat ve Akbank borç transferi yapacağını açıkladı!

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından başlatılan yeni borç kapatma kredisinde 75000 TL'ye kadar olan tüm borçlarınız için sizlere destek kredisi verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılarak tüm banka borçlarınızı kapatmanıza olanak sağlanacaktır. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların yapacakları bu kredi başvurularında şartları uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi verilmektedir. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi kampanyalarında şartlara uygun olarak da 3 ay ertelemeli kredileri sizlerin hesaplarına yatırabilmeleri için öncelikli olarak kredi notu'nuza bakacak ve daha sonrada internet bankacılığı üzerinden ödeme yapacaktır.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası şubeleri üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvuru gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin kredi şartlarına uygun olması durumunda en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek 24 ay vadeli 75000 TL kredi ödemesinden faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 75000 TL'ye kadar kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Akbank borç kapatma kredisi

75000 TL, Akbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara, Akbank'ın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya size en yakın Akbank şubesine giderek de borç kapatmak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşa adam ve borç kapatma kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler.