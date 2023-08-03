EYT ile emekli sayısının artması, bankalar için önemli bir fırsat oldu. Bankalar, yüksek emekli maaşı alana yüksek tutarda promosyon veriyor. Bankaların promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar, otomatik ödeme talimatı verenlere daha yüksek promosyon veriyor. Bunun yanı sıra kredi kartı başvurusu yapanlar da daha yüksek promosyon alıyor.

Bankaların, emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra promosyon tutarlarını artırması bekleniyor. Bankalar, 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilere 15 bin TL’ye varan tutarlarda promosyon verecek. Emekli promosyonlarına ne zaman zam yapılacağı merak ediliyor.

BANKALAR, 15 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON VERECEK

TGRT haberin ekonomisti Burak Köseoğlu, bankaların verdiği promosyonlar ile ilgili açıklama yaptı. Köseoğlu, bankaların 10 bin ve 15 bin TL arasında promosyon vereceğini düşündüğünü söyledi.

Köseoğlu, özel bankaların bu konu üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. Ancak bu tutarların üzerinde bir artış beklemediğini ifade etti.

PROMOSYON ZAMMI, YILBAŞINDA GELEBİLİR

Köseoğlu, promosyon zammının yılbaşında ya da yakın zamanda gelebileceğini söyledi. Bu konuda bir belirsizlik olduğunu ifade etti. Köseoğlu, promosyonların artırılmasının, emekliler için ek bir katkı olacağını söyledi. Özel bankalardan sonra devlet bankalarından da hamle geleceğini ifade etti.

Emeklilerin promosyon almak istediği bankaya, maaşını taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra üç yıl bankada kalma sözü de verilmesi gerekiyor. Bu sayede bankalar, emekliye ilk maaşıyla beraber promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon almak isteyenler, en yüksek tutarı veren bankayı tercih edebilir.

Ayrıca bankanın farklı olanakları incelenerek de karar verilebilir. Bankalar, promosyon zamlarını kısa süre içerisinde uygulayacak. Bu sayede emekliler hem maaşını hem de yüksek promosyonu alacak. Emekliler, banka şubelerinin, ATM’lerin kendilerine olan yakınlığına göre de karar veriyor. Bu sayede en uygun şartları taşıyan bankadan maaş alınmaya başlanıyor. Emekliler bankaların, kredi ve kredi kartı fırsatlarından da yararlanabilir.