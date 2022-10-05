7 Gün 24 Saat Başvuru Yaparak Alacağınız 14.500 TL Nakit İçin O Bankadan Resmi Açıklama Geldi! Anında Ödeme Alın

7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi alabileceğiniz 14500 TL nakit krediler için banka tarafından resmi bir açıklama geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu nakit kampanyalarından faydalanmak için yeni bir Kredi Bankası, hızlı bir şekilde ne kadar kredi vereceğini açıkladı.

Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada 14500 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi politikalarına uygun olmaları durumunda başvuru gerçekleştirebilir. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilere aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanmalarına olanak sağlanacak ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacaktır.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen kredi kampanyalarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde mobil uygulamalar üzerinden de hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz. Cep telefonunuzun mesaj kısmından, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, İhtiyaç Kredisi Başvurusu yapmış olursunuz. Banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek te 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinden faydalanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerinizi alabilirsiniz. Kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi puanı uygun olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden hesaplarına yatırılacak olan kredilerde de banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapılmaktadır.