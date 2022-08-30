11 Milyon Emekli Maaşı Alan Kişiye 4 Bankadan Harika Bir Müjdeli Kampanya Başladı! Bu Kadarı Olmaz Demeyin!...

11 milyon emekli olan vatandaşlar için özel bankalardan kampanya yapmaya devam ediyor. Garanti Bankası Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda sizlere 50000 TL'ye kadar ödemeler hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılmaya devam ediyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu 4 banka üzerinden istedikleri zaman 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde işlemlerini gerçekleştirerek, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar özellikle internet üzerinden de katılmanız mümkün olacaktır.

EMEKLİYE 4 BANKADAN ÖDEME HABERİ

Emekli maaş alan vatandaşlar, eğer işlemlerini Garanti Bankası üzerinden yapmak istiyorlarsa, bankanın internet sitesine giriş yapabilir veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Garanti Bankası, sizlere 5 dakika içerisinde kredi hizmeti vermektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak sizlere hızlı bir şekilde ödemeler verilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşın ise en yakın banka şubelerine giderek veya bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde krediler kullanarak hem borç kapatma kredisi, hem de ihtiyaç kredisini bir arada, kullanabilirler.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyasında cep telefonunuz üzerinden sizler için SMS atmanızı istemektedir. Emekli maaş hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsa, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık geliri de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor. Gönderilen bu mesaj sonrasında onay alırsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kimliğinizle birlikte gelir belgesi vermeden halledebilirsiniz.