Altın piyasasında değişim rüzgârları esiyor. Özellikle dolar endeksinin toparlanması altının ons fiyatı üzerinde baskı yaratırken, bu durum ülke içinde gram altın fiyatının düşmesine neden oldu. Ancak uzmanlar, gram altın fiyatlarında son dönemde yaşanan keskin düşüşü alıcılar için altın bir fırsat olarak görüyor. Uzmanlar, yeni zirvelerin ufukta olduğunu öne süren önemli tahminlerde bulundular. Sözü daha fazla uzatmadan, 7 Ağustos Pazartesi günü için güncel altın fiyatlarını inceleyelim...

GRAM ALTIN 2 BİN LİRA OLACAK MI?

Haftaya istikrarlı bir seyirle başlayan gram altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan çarpıcı tahminler geldi. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, özellikle gram altının ne zaman 2.000 TL'ye ulaşacağı konusunda dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Peki, gram altın fiyatlarındaki bu yükselişi ne zaman bekleyebiliriz? Gelin detayları inceleyelim...

Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, haftaya istikrarlı bir seyir ile başlayan ltın fiyatları hakkında şu görüşleri paylaştı:

“Yıl sonuna kadar gram altının yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyorum. Elbette bu öngörü ons altının uluslararası piyasadaki yükselişine bağlı ancak şartlar ne olursa olsun gram altının 2.000 liraya ulaşacağına inancım tam. Enflasyon yükselmeye devam ettiği sürece vatandaşların yatırımlarını koruma aracı olarak altın almaya devam edeceklerine inanıyorum. Ayrıca düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, yüksek fiyatlara rağmen altın alımlarında bir artış gözleniyor. Bu da kaçınılmaz olarak fiyatları yukarı yönde etkileyecektir.”

7 AĞUSTOS 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün bu açıklamaları yatırımcı için umut ışığı oldu. Bu arada altın yatırımcıları dolardaki gelişmeleri de yakından izlemeye devam edecek. İşte güncel altın fiyatları: