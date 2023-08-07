Bugün, piyasa gözlemcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısını yakından takip ediyor. Ayrıca, veri gündemi ve yaklaşan Hazine ihalelerinin finansal manzaraların şekillenmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında dolar ve eurodaki güncel fiyatlar haberimizde.

KADEMELİ SIKILAŞTIRMA İLE DENGE KURMAK

Geçtiğimiz hafta, JPMorgan toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın söylemlerini dikkatle takip eden yabancı yatırımcıların yoğun ilgisine tanık olduk. Etkileyici bir şekilde, 40'tan fazla katılımcı bu önemli toplantıya aktif olarak katılmıştır.

Bakan Şimşek, kademeli sıkılaştırma stratejisini uygulamaya devam etme kararlılıklarının altını çizerek ekibinin sarsılmaz siyasi desteğini iletme konusunda kararlıydı. Özellikle, önden yüklemeli bir maliye politikasının önemini vurgulayarak, Maastricht kriterlerine uyumun depremle ilgili harcamaların gerektiği gibi ele alınmasından sonra aranacağını daha da netleştirdi. Toplantı sırasında Bakan Şimşek ekonominin gidişatına ilişkin değerlendirmelerini samimi bir şekilde paylaştı. Alınan tedbirlerin kredi genişlemesi üzerindeki etkileri nedeniyle ekonomik büyümede geçici bir yavaşlama öngördü. Ancak, ekonominin ivmesinin aniden durmasını engelleme konusunda kararlıydı. Buna karşılık Erkan'ın sunumu ağırlıklı olarak kritik enflasyon konusuna odaklandı.

7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz piyasalarında dolar sabahın erken saatlerinde 27,16'da konumlanmıştı, ancak ilerleyen saatlerde konumunu 26,99'da sabitledi. Bunun yanında eş zamanlı olarak, Euro da aynı zaman dilimi içerisinde 29,97 civarında kendine yer buldu.

Asya borsalarında, ABD kaynaklı karışık istihdam verilerinin bir sonucu olarak temkinli bir hava hakim oldu. Bu durum daha sonra tahvil getirilerinde bir artışa neden oldu. Piyasa gözlemcileri, hafta boyunca hem ABD hem de Çin'den gelecek enflasyon verilerini izlemeye hazır bir şekilde tetikte bekliyor. Hazine'nin Ağustos ayına ilişkin stratejik yaklaşımı, 152,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 136 milyar TL'lik bir iç borçlanma öngörmektedir. Bu ayki programın iç piyasada dolar cinsinden 2 yıl vadeli enstrümanları kapsaması dikkat çekicidir.