65 Yaş Üstündeki Vatandaşlara Her Ay 763 TL Yardım, PTT Ödeyecek

65 Yaş Üstündeki Vatandaşlara Her Ay 763 TL Yardım: 65 yaşını geçen vatandaşların hayatlarını rahat yaşaması için devlet destekleri devam ediyor. 65 yaşını geçip geliri düşük olan vatandaşları desteklemek için 763 TL 65 yaş aylığı veriliyor. Bunun yanında 65 yaş aylığı alan vatandaşlara sağlık hizmetleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

Böylelikle durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza devlet tarafından destek sağlanıyor. Destekler kapsamında durumu iyi olmayan, maddi olarak imkansızlıklar içinde olan ve 65 yaşını geçmiş olan vatandaşlarımıza 763 TL destek veriliyor.

Üstelik şartları sağlamanız halinde her ay düzenli olarak destek verilmeye devam ediliyor. Başvurular ilçenizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf’ları üzerinden yapılıyor. Değerlendirme sonucu olumlu olursa yardım bağlanıyor ve her ay düzenli olarak verilmeye devam ediyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

65 Yaş aylığına bağlanmak için bulunduğunuz ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurunuz değerlendirildikten sonra gerekli şartları sağlamanız halinde yaşlı aylığı (65 yaş aylığı) bağlanacaktır. Başvurusu onaylanan ve yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin ödemeleri her ay yapılacaktır. Her ayın başında ayın 5’i, 6’sı, 7’si, 8’i veya 9’unda ödemeleriniz yapılır. Ödemeler gerekli şartları sağladığınız sürece devam eder ve her ay belirtilen günlerde peşin olarak yapılır. Ayın hangi günü ödeme yapılacağı ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın son hanesine göre belirlenir.

65 Yaş Aylığı (Yaşlı Aylığı) Almak İçin Gereken Şartlar

Tabii ki şu an için 763 TL olan bu maaşı almak için belirli koşulları sağlamanız gerekmekte. Bu şartların en başında 65 yaş yaşınızı geçmiş olmanız gerekmekte. Bu yardımdan faydalanmak için 65 yaşında veya üstünde olmanız gerekiyor. Bunun dışında SGK’dan herhangi bir şekilde emekli maaşı almıyor olmanız gerekmekte. Eğer SGK üzerinden bir maaş alıyorsanız bu yardımdan faydalanamıyorsunuz. Son olarak aranan şart ise kişi başına gelir şartı. Hanede yaşayanların kişi başı gelirinin asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekmekte. Eğer bu üç şartı sağlıyorsanız sizde ikametgahınızın bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuruda bulunabilir ve yardımdan faydalanmaya başlayabilirsiniz.