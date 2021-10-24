İŞKUR Evden İstihdam Müjdesi veriyor! Evden Çalışarak Aylık 5000 TL Gelir Elde Edebilrsiniz

Devlet kontrolünde olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizliğin azalması ve istihdamın yaygınlaştırılmasına aracılık eden önemli bir kuruluştur. Milyonlarca kişiye iş imkanı sunarak işletmelere personel istihdam eden İŞKUR, pandemi şartlarından dolayı evde çalışma zorundalığı olan ve özellikle aile ekonomisine katıda bulunmak isteyen tüm ev hanımlarına, sadece bir kaç saat ayırarak ev ortamında 1.500 ila 5000 TL arasında para kazanabileceklerinin müjdesini verdi.

Açıklanan verilere göre artan işsizlik ülkemizde önemli bir sorun . Ülke ve aile ekonomisine destek olmak adına özellikle iş hayatına dahil olamayan kadınlara destek sunan İŞKUR, evden çıkma imkanı olmayan binlerce ev hanımına evlerinden çıkmadan iş imkanı sunarak 1500 TL ile 5000 TL arasında sabit bir gelir elde edebilmelerini duyurdu.

İŞKUR Evde İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye İş Kurumu, kadınların iş hayatına dahil olabilmesi açısından evde bir çok istihdam olanağı geliştirerek el becerisi ve yeteneğe bağlı olarak son dönemlerde rehavet gören paketleme ve katlama gibi bir çok iş imkanı sağlıyor. Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği bu iş ile hem iş öğrenip hem de ev bütçesine destek olunabiliyor. İŞKUR evde paketleme ve katlama işine başvuru yapmak isteyen kişiler öncellikle İŞKUR web sayfasındaki evde ek iş başvuru formunu doldurarak ikamet ektikleri bölgedeki İŞKUR şubesinden kayıt yaptırmaları gerekir. İŞKUR aracılığıyla evde iş imkanı veren firmalar; maske ambalajı, sabun paketleme, kına ve nikah şekeri paketleme, tel toka kutulama gibi farklı iş imkanı sunarak , kişiler evlerinden aylık gelir elde edilebilecek.

Aylık 5000 TL Gelir Elde Edilebilecek

İŞKUR aracılığı ile sağlanan evde iş imkanları ile kazancınız tamamen size varsa ekibimize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yaklaşık günde 2-3 saat ambalaj yapan bir kişi 1000 ila 2000 TL aralığında gelir elde edilebilecek. Ne kadar fazla ambalaj ve katlama yaparsanız kazancınızda o kadar artacaktır. Üstelik kişiler çalışma süresini kendileri belirleyerek hem maddi özgürlüklerini kazanırken hem de ev ekonomisine katkı da bulunabilecekler.