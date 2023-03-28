65 yaş üstü yakını olanlar dikkat! 15 Nisan 2023'den itibaren 5 bin 160 lira ödeme yapılacak

15 Nisan 2023'den itibaren 5 bin 160 lira ödeme yapılacak. 65 yaş üstü yakını olanlar dikkat! Ülkemizde birçok kişiye farklı adlar atında destek ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemelerinin miktarları zamlı şekilde güncellenerek verilmektedir. Zamlar enflasyon verilerine göre yapılmaktadır. Yakın zamanda açıklanan 2023 yeni asgari ücret rakamı olarak açıklanan verilerde 2023 net asgari ücret rakamının 8 bin 500 olduğunu açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ödemeleri kapsamında ödenen yaşlılık aylığı ödemelerinde de değişiklik yapılmaktadır. Yeni asgari ücrete göre 65 yaş maaşı ne kadar olduğu ve detayları merak ediliyor.

Bu maaşı alanlar ne kadar zam geleceğini merak ederken yeni alacak olanlar da maaş miktarını merak etmeye başladı. Yaşlı vatandaşlara devlet tarafından verilen destek, ekonomik durumu iyi olmayan büyüklere adeta ilaç gibi geliyor. Bu konuda yapılacak olan zam açıklaması merak ediliyor. Devlet tarafından 65 yaşında olan kişilere verilen yardıma ilişkin yeni ücretin ne kadar olduğu da yeni yaşlılık aylığı alanların takibinde yer almaya başladı bile.

Maaşlara gelen zamlar 7 milyona yakın çalışanı doğrudan, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Açıklanan zamlı maaşlar ile birlikte maaşların net 8 bin 506 lira olarak belirlendiği ifade ediliyor. Bu açıklama ardından 65 yaş ve engelli aylığında da yeni tutar merak konusu olmaya başladı.

2023 65 yaş parası

65 yaş maaşı kimler alır, kimler yaşlılık aylığı alma üzere başvurular bulunabilir? İşte bu sorular merak edilen sorular arasında yerini almış durumdadır. 65 yaş üstü emekli aylığı almak üzere başvuruda bulunabilecek olan kişilerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

· 65 yaşını doldurmuş olmak

· Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmamak,

· Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödememek,

· 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

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