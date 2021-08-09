Aytaç Şaşmaz’dan Ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz Açıklaması

Başarılı isim İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz, ağabeyi hakkında samimi açıklamalarda bulundu ve adından söz ettirdi. Ağabeyi İsmail Ege Şaşmaz'ın her zaman yanında olduğunu ifade eden ünlü isim, oyunculuk hayatında her zaman destek gördüğünü belirtti.

23 yaşındaki genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, hakkında bilinmeyenleri ifade etti ve dikkatleri üzerinde topladı. BeMan dergisine konuşan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine nasıl adım attığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

18 yaşından beri sektörün içinde olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, lisede olduğu sırada sınıfta otururken okullarının edebiyat hocası olan Tülay İnce'nin yanına gelip tiyatro oyununda rol almasını istediğini belirtti. Okulun festival için hazırlanan tiyatro oyununda 1. olduklarını ifade eden Aytaç Şaşmaz, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladığını anlattı. Bu şekilde serüvenin ilk adımını atmış olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, merak edilenleri yanıtladı.

Aytaç Şaşmaz, hayatın insanlara bazı şanslar sunduğunu ve bu şansların ne kadar iyi değerlendirildiği sonucunda o kadar sağlam adımlar atıldığını söyledi. Hayat yolunun kendisine göre bir labirent gibi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, doğru yoldan gidebilmek adına sunulan şansların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Oyunculuk yolunda gittiği sırada doğru yollardan geçtiğini düşündüğünü ifade eden Aytaç Şaşmaz, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Hayat verdiği karakterlere nasıl hazırlandığı hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, herkesin kendine göre teknikleri olduğunu ve kendisinin de aramak olduğunu belirtti. Senaryo üstüne milyon kez çalıştığını ve doğru hisleri bulana kadar o anları binlerce defa yaşadığını ifade eden oyuncu, kendisini en çok içine çeken projeyi kabul ettiğini anlattı. O projeyi de en doğru şekilde sunmaya çalıştığını açıklayan ünlü isim, karaktere sorulması gereken soruları kendisine sorduğunu ve cevap aradığını anlattı.