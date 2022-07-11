55.000 TL borç kapatma kredisi verilecek! Son dakika haberi geldi! 3 bankadan karar sunuldu!

Bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle işlem yapılarak, kamu bankaları ve özel bankaları üzerinden başvuru imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasında, banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadırlar. Ziraat Bankası Garanti Bankasi ve Akbank, diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarımızı kapatabilmeniz için sizlere 55000 TL'ye kadar kredi imkanı sunacağını açıkladı. Emekli olan ve sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan vatandaştan nakit ihtiyaçları için bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve tüm banka borçlarını tek bir yere kapatmak kaydıyla transfer kredisi kullanabilir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek isteriz. Devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sunacak olan Ziraat Bankası, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma, kredisi verecek.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi başvurusu sadece banka şubeleri üzerinden kimliğiniz ile birlikte yapılmaktadır. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsunuz, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç, penis alabilmektedir. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, sigortalı olarak çalışıyorlarsa son işyerlerinde 90 gündür sigorta primlerin olması yeterli olmaktadır. Başvurumuzu yaptıktan sonra diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçları kapatılmaktadır...

AKBANK

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişiler, hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilir ve kredi kullanabilir. Bu işlemler için en yakın banka şubesine giderek kolay bir şekilde kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki borç kapatma kredisi başvuru formunu doldurarak da bu bankadan 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.