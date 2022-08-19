17 milyon kişiye müjde! Bu hafta TC kimlik numarasına göre ödemeler 17900 TL olarak IBAN numarasına yatacak...

18 yaşından büyük olmanız durumunda, TC kimlik planlarımıza göre, 17900 TL'ye kadar ödemeler, alabileceğiniz, bankaların listesi yayınlandı. içlerinde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz, kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalar bulunmaktadır. Nakit ihtiyacı olan bireysel müşterilerin kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli, bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı oluşturmuş olması gerekiyor.

Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda nakit ihtiyacınız olması ile birlikte sizlerde bu bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarına katılarak, hemen ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı kredi bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve acil kredi kullanabileceklerdir.

AKBANK

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara, Akbank üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını SMS atarak hemen yapabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermeleri yeterlidir. Başvurularını gerçekleştirmeleri için kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir. Kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde onay alabileceğiniz, Akbank üzerinden 17900 TL kredi ödemesi alacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmektedir.