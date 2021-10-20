Garanti Bankası 100.000 TL altında 0.75 faizli ihtiyaç kredisi verecek

Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 0.75 faiz oranları ile kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Son zamanlarda ihtiyaç kredilerinde özellikle vadi sayılarının 36 ay vade den 24 ay vadeye düşmesi ile birlikte 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler de bu durumdan yararlanmak için düşük faiz oranlı krediler için araştırma yapmaktadırlar. Garanti Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 24 ay vadeli olarak düşük faiz oranları ile banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda Onay alabileceksiniz.

Garanti Bankası sosyal medya hesapları üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşterilere hemen anında kredi onayı vereceğini duyurdu. Garanti Bankası belirtilen Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız banka üzerinden başvuru yaparak yüksek limitli kredi alabilir ve almış olduğunuz bu yüksek limitli krediler sonrasında banka diğer borçlarınızı da kapatacak olan borç kapatma kredisi hesabınıza yatırabilir.

Garanti bankası'ndan 100.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Garanti Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesinden veya bankadan internet sitesinden istedikleri zaman Başvuru yapabilecekler. Garanti Bankası ATM üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilecek ve onaylanan krediyi hemen banka hesabınıza yatırılacak.

Emekli olan kişilerin de en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Garanti Bankası 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan kredilerini 50.000 TL'ye kadar kullandırırken 50.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler ertelemesiz 24 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler.

Garanti Bankası mobil uygulamasını kullanan kişiler ise hiçbir şekilde banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak online masrafsız ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabilir. Güncel faiz oranları ve bankaların kredi kampanyaları ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Garanti bankası'nın müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan bilgi alabilirsiniz.