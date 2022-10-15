Cumhurbaşkanı açıkladı: Emekli mutlu olacak, yeni kampanya bugün başlayacak! Ek ödeme kararı onaylandı!

Emekli olan vatandaşlar için duyuru paylaşan devlet destek olarak verilecek kredilerde şartlar uygun olarak hızlı bir şekilde onay alabileceğiniz kampanyalar sadece kamu bankaları üzerinden verileceği açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi alabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi olarak hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen emekliler, Cumhurbaşkanı da onayladı. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmeleri için maaş müşterisi olup, 50000 TL'ye kadar düşük faizli kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 50000 TL'ye kadar emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyası üzerinden nakit ihtiyacı olacak olan emeklilerin maaş müşterisi olması durumunda kredi şartı aramadan hesaplarına ödemeleri devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullandırmaktadır.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 50000 TL 36 ay vadeli onay alacak olan tüm vatandaşlara bankalar, 3 ay ertelemeli de ilk taksit ödemesinde destek vermektedir. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız da sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu kampanyalara göz atmak ve güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.