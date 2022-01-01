5.000 TL TC Kimlik Numarasına Yatmış Olabilir, Bankalardan Açıklama Geldi, Almayanlar Var…

5 bin TL TC Kimlik Numarasına Yatmış Olabilir, Bankalar Konu ile Açıklama Yaptı. Almayanlar Mevcut. Kampanya hakkında gerekli bilgiler, bankalar tarafından paylaştı. Detaylar haberimizde...

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan kişiler tarafından sürekli olarak güncel kampanyalar takip ediliyor. Acil ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar hakkında bilgi almak isteyenler, banka şubelerine uğramadan uygulama üzerinden ya da internet üzerinden hesaplarına bakabilirler. TC kimlik numarası üzerinden 5 bin TL ye kadar ödeme almak isteyenler, bankaların yapmış olduğu kampanyalara başvuru yaparak 5 bin TL hesaplarına ödeme alabilir. Verilecek olan bu tutar ihtiyaç kredisi olarak sunulacağından dolayı ilk taksit ödemleri 3 ay ertelemeli şeklinde gerçekleşecek. 36 ay vadeye kadar verilen nakit destek, başvuru yapacak olan herkese, belirtilen şartların sağlanması halinde verilecek.

Qnb Finansbank’ın Sunduğu Kampanya

Qnb Finansbank tarafından sunulan kampanya da kişiler, TC kimlik numarasını 5030 a göndererek hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek. Bankada hesabı mevcut olan kişiler de durum ise TC kimlik numarasını 5030 a mesaj olarak gönderdikten hemen sonra onay alındığında, şubeye gidilmeden hesabına aktarılabilecek. Düşük faiz oranlarının uygulandığı bu kampanyada banka sizlere 36 ay vade sunuyor.

Yapı Kredi Bankası’nın Sunduğu Kampanya

Yapı Kredi Bankası sunduğu ihtiyaç kredisi ile ilgili kampanyaya başvuru yapabilirisiniz. Bankada hesabı olan müşteriler mobil uygulama üzerinden 5 bin TL tutarlı,36 ay vadeli kredi için şubelere gitmeye gerek kalmıyor. Banka tarafından verilen 5 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan kişilere anında kredi imkânı sunuluyor. Banka şubelerinden veya banka internet sitesinden başvuru yapabildikleri gibi 4411 numaraya mesaj atarak da başvuru yapabilirler.

ING bank Tarafından Sunulan Kampanya

ING bank tarafından sunulan kampanyaya başvuru yapmak isteyen kişiler, bankanın internet sitesinden kredi başvurusu yapabilirler. Site üzerinden yapılan kredi başvurusunun ardından onay alındığında başvuru formundaki banka şubesinden gelir belgesine gerek kalmadan kredi alabilecektir. Kampanya dâhilinde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanılabilecek.