5 Mayıs tarihine kadar geçerli! Emeklilere ek ödeme onayı verildi! Emekliler kimlikleri ile birlikte bankadan alacak!

Emeklilerin maddi sıkıntılarını gidermek için kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara destek ödemesi vereceğini açıkladı. 5 Mayıs tarihine kadar başvuru yapacak olan emekliler, uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaçlarına yönelik kredi kullanabilecekler.

Başvuru ve Kredi Kullanımı

Emekli maaş hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapmak isterseniz, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerine gitmeniz yeterli olacaktır. Kimlik belgeniz ile birlikte şubelere başvuru yapabilirsiniz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, şubelere gitmek için zaman bulamadıklarında, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra, kredi tutarı emekli maaş hesabınıza yatırılacaktır. Böylece kredi kullanımı hemen aynı gün içinde gerçekleştirilebilir.

Diğer Bankalardaki Borçların Kapama İşlemi

Emekli olan kişiler, diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapamak için bu bankalar üzerinden kredi kullanabilirler. Başvurularını gerçekleştirdikten sonra kredi onaylandığında, emekli maaş hesaplarından kredi tutarı tahsis edilecektir. Bu sayede emekliler, yüksek faizli borçlarından kurtularak daha düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirler.

PTT Emekli Ödeme Hizmeti

PTT, emekliler için ödeme hizmeti sunmaktadır. Emekliler, PTT şubeleri üzerinden maaş ödemelerini alabilirler. Ayrıca, PTT üzerinden emekli maaş hesabı açarak, kredi başvurularını gerçekleştirebilirler.

Emeklilere Özel 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi

Bankalar, emekliler için özel bir kampanya başlattılar. Emekliler, başvurularını gerçekleştirdikleri takdirde 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Kredi geri ödeme planları, emeklilerin ödeme kapasitesi dikkate alınarak belirlenecektir.