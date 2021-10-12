Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Yeni Sezonu ile Merak Ediliyor

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Kıbrıs Zafere Doğru ismi ile yayınlanacak olan başarılı proje, Cuma akşamlarında ekranlara getirilecek. Bunun yanı sıra, sevilen yapım yeni sezonunda ünlü oyuncu Devri Saltoğlu'nun oyunculuk performansı ile de ilgi toplayacak. Başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu Kıbrıs Zafere Doğru isimli televizyon dizisi projesinde Rauf Denktaş'a hayat vermekte.

Başarılı projenin ikinci sezonunda Kıbrıs'ın tarihini bir kez daha değiştirecek ve kurtuluşa önderlik edecek olan Devrim Saltoğlu merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu, ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı dizi büyük başarılara imza atmıştı. Projenin ikinci yeni sezonu ise 15 Ekim Cuma akşamında TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı ve ilgi çekici hikayesi ile beğeni toplayan dizi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Devrim Saltoğlu Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizide ilk Cumhurbaşkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu Rauf Denktaş’ı canlandırıyor. Benzerliğinin yanı sıra etkileyici oyunculuk performansı ile seyirci kitlesinin beğenisini toplayan ve adından söz ettiren ünlü oyuncu diziye damga vuracak. Yeni bölümlerde seyirci kitlesi ile buluşacak ve büyük başarılara imza atacak olan dizide Devrim Saltoğlu önemli bir yer üstleniyor.

Dizinin yönetmenliğini Osman Taşçı ile Barış Erçetin üstlenirken projenin yapımcılığı ise Erol Avcı tarafından gerçekleşmekte. Dizinin senaryosu ise Başar Başaran ile Emre Özdür tarafından kaleme alınmıştı. Peki Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak? Birinci sezonu ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan dizi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ikinci sezon ne zaman? 15 Ekim 2021 tarihinde TRT 1 ekranlarında dizinin yeni sezonu seyirci karşısına çıkacak.