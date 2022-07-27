Tuba Büyüküstün'ün Yeni Dizisi Zeytin Ağacı Yarın Netflix'te Yayınlanacak

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün son olarak rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden bu yana hayranları karşısına çıkmıyor ve merak içerisinde takip ediliyordu. Ünlü oyuncunun hayranları Tuba Büyüküstün’e kavuşmak için gün saymaya başladı ve yeni diziyi merak etti. Başarılı oyuncunun hayranları Tuba Büyüküstün'e kavuşmak için nefesini tutarken Zeytin Ağacı dizisinin yarın Netflix'te yayınlanacağı bilgisi öğrenildi.

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün hayranları onu çok özlemişti. Ünlü oyuncudan gelecek olan her haberi titizlikle takip eden hayranları çok uzun zamandır Tuba Büyüküstün'ün yeni dizisini beklemekteydi. Ünlü oyuncunun hayranları için bekleyişin nihayet sona erdiği öğrenildi ve dizinin yarın Netflix'te yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı. Netflix'te yarın yayınlanacak olan Zeytin Ağacı isimli dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

Zeytin Ağacı Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir?

Geçtiğimiz sene Ayvalık'ta gerçekleşen çekimler sonrasında Zeytin Ağacı dizisi yarın Netflix’te izleyici karşısına çıkacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Tuba Büyüküstün ile birlikte Seda Bakan,Murat Boz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış, Füsun Demirel, Boncuk Yılmaz ve Serkan Altınorak bulunuyor.

Zeytin Ağacı Dizisi Kaç Bölümden Oluşuyor?

Tuba Büyüküstün’ün uzun bir süre sonrasında rol aldığı Zeytin Ağacı dizisinin toplamda 8 bölümden oluştuğu öğrenildi ve proje konusu ile adından söz ettirdi. Üniversitede Ada, Sevgi ve Leyla isimli kızların arkadaşlıkları seneler içerisinde çok güçlü bir dostluğa dönüşür. Fakat daha sonra Sevgi’ye kanser teşhis konulur ve üç kadın en büyük sınavını vermeye başlar. Sevgi karakteri kendisine kanser teşhisi konulması ardından Ada’nın ona söylediği gibi hastaneye yatmak yerine çok farklı bir umut peşinden koşar. Sevgi teşhis sonrasında bir arayışa başlar ve bu durum yalnızca onun değil Leyla ve Ada'nın da hayatında beklenmedik olaylar yaşanmasına sebep olur.