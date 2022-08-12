5 Bin Lira Olan Emekli Maaşı 6 Bin Liraya Çıkacak! Memur Emeklisi Artışı Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca memur emeklisi ve memur 3600 ek göstergeye gözlerini çevirmiş durumda bulunuyordu. 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme araştırma konusu oldu ve söz konusu bu düzenlemelerin vatandaşlara ne getireceği merak edildi. İkramiyelerde ne kadar artış olacağı araştırılırken memur emeklisinin ne kadar maaş alacağı da gündemde yer alan sorular arasında gösterildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya bu durum hakkında önemli mesajları paylaştı ve konu hakkında detaylar öğrenildi.

Yeni yılda yürürlüğe girecek olan 3.600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklisinin merceğinde bulunuyor. Peki 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile beraber memur emeklisinin maaş oranı ne kadar artacak ve alacağı ikramiye ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yeni yılda 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe geçmesiyle birlikte yaşanacak olan olayları detaylı bir şekilde anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı.

Son günlerde memurların merak ettiği konunun geri planda kaldığını ifade eden Kaya 3600 ek gösterge düzenlemesinin gündemden biraz düşmüş gibi gözüktüğünü belirtti. Temmuz ayında yasalaştığını ifade eden Kaya 1 Ocak tarihi ile söz konusu düzenlemenin hayata geçirileceği bilgisini paylaştı. 3600 ek göstergenin çıkış noktasının sağlık çalışanları, polis, din görevlileri ve öğretmen olduğunu belirtti. Ek göstergeye tüm memurların dahil edilmiş olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, yapmış olduğu açıklamalarıyla ekonomi gündeminde yer aldı.

Şimdi merak edilen konunun ise tüm memurların ek göstergeye dahil olması ardından sonraki süreçte neler yaşanacağı olduğunu paylaşan Kaya, maaşlardaki artışlar hakkında önemli ifadeler kullandı. Memur ve memur emeklilerinin ek göstergeye dahil olmaları ardından emekli maaşlarda önemli bir artış yaşayacakları bildirildi.

%20 ile 25 arasında emekli maaşlarında ve ikramiyelerde ortalama olarak bir artışın meydana geleceğini ifade eden Özgür Kaya, merak edilen sorulara yanıt verdi. Bu durumun emekli maaşlarına yansımasının 1500 lira ile 2000 lira arasında olduğunu ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı, memurların emekli ikramiyelerinde Ocak ayını beklediğini belirtti. Bu duruma örnek olarak bir memurun bugün emekli olması durumunda 200 bin lira emekli maaşı alacaksa yaklaşık olarak 35 bin ile 50 bin arası bir miktarda değişen oranda ek göstergeden gelen ilave ile beraber alacağım miktarın 200 bin lira ile 250 bin liraya kadar çıkacağım bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra 5.000 lira emekli maaşı alan memurun en düşüğünün dikkate alındığı sırada maaşlarının yeni düzenleme ile 6.500 lira yükseleceği ve bu durumun 1 Ocak tarihi itibariyle yaşanacağı belirtildi. Pek çok memurun yeni yılda emekli olmak adına bu uygulamanın hayata geçmesini beklediği ifade edilirken memurlar ile memur emeklilerinin endişeye düşmemesi tavsiye edildi.

Memur Emekli Maaşı Ne Kadar 2022?

2022 senesi Temmuz ayı itibarıyla memur emeklileri ve kamu görevlilerinin tamamının ücretlerinde %7 oranında bir artış yaşanmıştı. Senenin ilk 6 aylık döneminde enflasyon ise %42,35 oranında seyretmişti. Aynı süreç içerisinde Bağ-Kur ve SSK emekli aylıklarında ise 42,35 oranında bir artış gerçekleşmişti. En düşük memur maaşı bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil 6429 TL'den 9105 liraya yükselmişti.