Cumhurbaşkanı İmzaladı! 2023 Ocak Ayı Zammı İle İlgili Talimat Verdi! 1 Ocak'ta Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte memur olan vatandaşların merakla beklemiş olduğu Ocak 2023 zamlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurular paylaşılmaya başlandı. Ocak 2023'ü itibariyle birlikte emekli maaşlarını zamlı olarak işlemler yapacak olan kişilere belirtilen zamlar dahilinde daha yüksek limitlerde ödemeler yapılacağı açıklandı. Ocak 2023 tarihinden sonra özellikle enflasyon ile birlikte savaşacağımız için emekli olan kişiler ile birlikte memur olan vatandaşlara yüksek zamlar beklenmektedir.

Temmuz ayında yapılan zamlar ile birlikte rahat bir nefes alan emeklilere alım gücü dahada yükselmesi için ocak ayından itibaren daha yüksek zamlar yapılacağı açıklandı. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam, Bilindiği gibi son 6 ayın enflasyon oranlarına göre yapılmaktadır. Bu enflasyon oranları haricinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da kendi inisiyatifini kullanarak işlem yapacağını duyurdu.

TÜİK tarafından belirtilecek olan son 6 aylık enflasyon oranları ile birlikte emekli maaşlarına 2023 yılından zam yapılacak ve sadece emekli maaşlarına değil, ayrıca asgari ücretle çalışan vatandaşlar da tekrardan zam alarak yüksek maaşlar alabilecekler.

Ocak ayında yapılacak olan zamlarda özellikle en düşük emekli maaşının 5500 TL olacağı söyleniyor. En düşük emekli maaşı 5500 TL olması durumunda vatandaşlar rahat bir nefes alacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da verilecek olan bu onay sonrasında emekli maaş hesaplarıyla ilgili bilgileri, Haber sitemizde bulabileceksiniz. Ocak 2023 tarihi itibariyle yapılacak olan emekli maaşı ve memur maaşları zamlarını çalışmaları resmen başladı.