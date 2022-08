ATM'lerden Her Zaman Çekebilirsiniz! SGK ve SSK Emeklileri Alabilecek…

ATM'lerden her zaman çekilebilecek. SGK ve SSK emeklilerine ödenecek. Emekli promosyonları nasıl alınır? Emekli promosyonları ne zaman zamlanacak? Merak edilen ve daha fazlası için detaylar haberimizde…

ATM'lerden her zaman çekebilirsiniz. SGK veya SSK emeklisi iseniz 500 liradan 1500 liraya kadar olan emekli promosyonlarını hemen çekebilirsiniz. Peki, emekli promosyonları nasıl alınır? Emekli promosyonlarında son durum ne? Emekli olan vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında ATM lerden ne zaman çekilebilir? Sorusu her zaman gündemde bulunuyor. Şayet banka ile yapılan bir anlaşma söz konusu ise anlaşmaya göre promosyonunuzu her zaman çekebilirsiniz.

Bankalar ile SGK Kurumu üzerinden verilen bu destekler bankaların kendi politikalarına göre belirlemiş oldukları limitler doğrultusunda promosyon imkânı sunuyor. Emekli bayram ikramiyeleri ile birlikte verilen promosyonlar her bayram öncesinde güncellenerek hesaplara yatırılıyor. Emekli promosyonu almak için öncelikle banka ile sözleşme yapılması ve 3 yıllık bir taahhüdün bulunması gerekir.

3 yıl boyunca emekli promosyonu alınmasına dair söz verilmesi durumunda, anlaşma yapılmış bankanın belirlemiş olduğu promosyon tutarını alabilirsiniz. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları 750 liraya kadar promosyon vermektedir. Alınan maaşa göre farklılık gösteren promosyonlar ek miktarlar ilave edilerek de güncelleniyor.

Emekli Promosyonlarında Güncelleme Ne Kadar?

Bankalar tarafından emeklilere verilen promosyonlarda güncelleme yapıldı mı? Sorunu yanıtını arayan emekli vatandaşların gözü kulağı bankalardan gelecek olan haberlerde yer alıyor. Bankalar 1 500 liraya kadar promosyon imkânı sunuyor. SGK kurumu ile işbirliği yapan bankalar 3 yıllık taahhüt üzerine maaşlara promosyon veriyor.

Özel Bankaların Emekli Promosyonları

Denizbank emekli promosyonu olarak kendi müşterisi olan emeklilere 675 lira ile 1 000 lira arasında değişen tutarda promosyon sunuyor. Bunun yanı sıra ek olarak da 100 lira tutarında ek promosyon veriyor.

Akbank kendi müşterilerine 850 ile 1.250 TL arasında emekli promosyonu vermektedir. Maaşınıza göre promosyon tutarları değişebilmekte. Promosyon tutarlarını öğrenmek için bankaya başvuru yapılabilir.

Garanti Bankasını tercih eden vatandaşlar 800 lira 1 200 lira arasındaki tutarlardan faydalanabilir. Başvuru için banka şubelerini kullanmanın yanı sıra internet bankacılığı ile de başvuru yapılabilir.